好怕淹水 鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮去年大淹水，最近鹿港溪又在進行整治，居民都很擔心工程期間若有豪雨會再淹水，鹿港鎮長許志宏表示，鹿港溪整治工程沿線和出海口雜草淤積嚴重，希望縣府水資處能盡速清淤，縣府水利資源處處長陳詔慶表示，會加強清淤工作，縣府也爭取到文開抽水站及文開雨水下水道經費，能有效改善鹿港淹水問題。

鹿港鎮長許志宏今天邀集縣府水資處人員會勘鹿港溪出海口及鹿港溪整治工程路段，許志宏說，鹿港溪是鹿港鎮內排水主要匯流的地方，尤其鹿港老街地勢低窪，如果遇到強降雨，雨水都藉由下水道排到鹿港溪，近期鹿港溪在進行整治工程，很多民眾擔心因施工斷面縮減，會不會影響排水功能而造成淹水。

許志宏說，今天會勘改建中的南興三號橋至四號橋之間數百公尺，斷面被雜草淤積得最嚴重，由於鹿港溪排放的都是生活廢水，「養分高」讓雜草長得特別快，另外在出海口也有大片雜草淤積，導致排水不能通暢，如遇大豪雨勢必影響排水速度，希望縣府能在汛期前儘速清除雜草與淤沙。

陳詔慶說，鹿港溪出海口並不在此次鹿港溪整治範圍內，不過水資處仍會在一周內請包商儘速清淤，其實鹿港溪施工時反而斷面會更大，有利於排洪，最近也因應即將到來的汛期，陸續把不必要的工程便道撤除，以免妨礙排水。

陳詔慶說，彰化縣府也爭取到6000萬元的文開抽水站工程併入鹿港溪整治中，還有文開路雨水下水道800萬元工程目前也在設計中，能有效改善鹿港淹水問題。