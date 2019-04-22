台中「綠川」特產你吃過嗎？ 議員籲市府帶動舊城商機

2019-04-22 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



曾獲日本百佳獎的台中綠川品牌，市議員江肇國說以在地河川為品牌的特產很少見，不但有趣且深具特色，他建議市府多促銷台中綠川，不要冷凍綠川品牌，才能持續帶動舊城再生。

台中市政府整治綠川，打造新地標，設計綠川品牌帶動產業發展，河川整治部分得到多座公共工程金質獎，綠川品牌獲日本百佳獎肯定。

市議員江肇國今天在議會定期大會的專案報告質詢指出，台中市政府整治綠川，設計綠川品牌提供舊城區的店家使用，許多廠商推出聯名商品，包括啤酒、糕餅、鋼筆，除帶動舊城商圈復甦，對新進青創業者除創造利潤也增加曝光的資源。

江肇國說，盧秀燕上任後卻疑似冷凍綠川品牌，在水利大台中的臉書粉絲專頁上，去年9月至12月，與綠川相關貼文共23篇，但盧秀燕上任至今，僅剩3篇相差甚遠。

江肇國表示，台中綠川品牌很吸引年輕人，也有機會創造出類似日本熊本熊的龐大商業價值，要求市府不要自砸招牌，持續推動綠川品牌。

台中市新聞局長吳皇昇表示，台中市各項政策和建設都是市府的宣傳推廣的範圍，單就一項建設短期的曝光與否，橫斷市府作為有失公允，也對水利局同仁不甚公平。