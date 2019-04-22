議員質疑綠川品牌遭冷凍 中市府：勿過度解讀

2019-04-22 19:17 中央社 台中22日電



中市議員質疑，曾獲國外獎項的台中綠川，在市長盧秀燕上任後，曝光太低，形同遭「冷凍」，影響品牌與舊城再生。台中市府表示，不能就單一建設短期曝光來橫斷，議員實在過度解讀了。

台中市政府整治綠川，打造美景新地標，每逢假日吸引許多人前往休憩，並設計綠川品牌帶動產業發展，河川整治部分得到多座公共工程金質獎，綠川品牌更獲得日本百佳獎肯定。

台中市議會今天召開定期會，市議員江肇國指出，台中市政府整治綠川，打造台中新景點，設計綠川品牌提供舊城區的店家使用，許多廠商也推出聯名商品，包含啤酒、糕餅、鋼筆，除帶動舊城商圈復甦，對新進青創業者除創造利潤，也增加曝光。

江肇國說，盧秀燕上任後卻冷凍綠川品牌，在水利大台中的臉書粉絲專頁上，去年9月至12月，與綠川相關貼文共23篇，但盧秀燕上任至今，卻僅剩3篇，相差甚遠。

江肇國表示，台中綠川品牌吸引全台目光，未來有可能會成為台中的象徵，也有機會透過品牌授權，創造出類似日本熊本熊的龐大商業價值，要求市府持續推動綠川品牌。

台中市新聞局長吳皇昇表示，台中市各項政策和建設都是市府的宣傳推廣的範圍，單就一項建設短期的曝光與否，橫斷市府作為有失公允，也對水利局同仁不甚公平。

吳皇昇指出，建設行銷應整體來看，並符合市府未來的政策方向，綠川相關整治工程及維護管理一直持續在進行，議員實在過度解讀了，市府會持續為水環境努力。