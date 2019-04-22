員林野溪護岸老舊破損 彰縣府年底完成整建

2019-04-22 17:50 中央社 彰化縣22日電



彰化縣政府辦理員林市埔姜林坑、大樹坑護岸整修工程，預定今年底完成，老舊破損的結構重新整建後，保障排水及用路安全。

防汛期將至，為確保縣民生命財產安全，彰化縣長王惠美今天陸續前往員林市踏勘埔姜林坑第三期護岸工程及大樹坑護岸復建工程，要求工程單位儘速發包並如期、如質完成，期間也應做好交通及環境維護，降低影響民眾生活，並注意勞工安全，達成零災害目標。

王惠美視察埔姜林坑第三期護岸工程時表示，附近藤山步道很多人行走，水土保持非常重要，這項工程上游部分今年向行政院農業委員會水土保持局爭取改善經費，縣府後續還會往下游延伸做護岸工程，希望逐年整修完成，使進出人、車更安全。

王惠美指出，埔姜林坑護岸老舊破損，臨護岸側為員林運動公園，工程單位擬將兩側護岸改建生態護岸，高度4公尺、長度380公尺，並設2處動物通道及修復190公尺路面瀝青混凝土。

王惠美接著踏勘大樹坑護岸工程，她表示，附近約有200戶住家，進出只靠一座橋，且兩旁護岸已有掏空情形，為保障民眾安全，將先進行兩側護岸改建，範圍高度4公尺、長度356公尺，及施設20座連續固床工。

王惠美說，為改善山坡地野溪排水，縣府每年編列預算辦理損壞及老舊排水設施改善及疏濬維護，也積極向中央爭取經費，員林市山坡地野溪改善工程部分，縣府預計挹注新台幣930萬元，及向中央爭取600萬元經費，整體工程預定今年底完成，將可改善當地排水系統及用路安全。