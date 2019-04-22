響應世界地球日 光田醫院淨灘同時內推減塑

2019-04-22 17:50 中央社 台中22日電



響應世界地球日，光田綜合醫院今天號召醫護人員淨灘，院內同時推行一系列減塑運動，透過推廣自備環保袋、食具、不使用塑膠吸管並移除行政辦公室的垃圾桶等，盼帶動力行環保。

光田醫院淨灘活動今天從龍井區茄投保安宮開始，行經龍井壘球場，再一路至麗水漁港，總長約4.5公里，拾得垃圾約114公斤，經分類發現塑膠製品為垃圾大宗，包括手搖杯、飲料杯、塑膠袋等，期盼透過活動讓更多人看到環保的重要性，一同響應塑膠減量。

員工夫妻檔柯明松與彭美梅連續多年參加淨灘活動，彭美梅說，丈夫喜愛釣魚，兩人經常到海邊，看見海上或岸邊有垃圾，感觸良多，因此只要有機會淨灘，兩人都會一同參加，希望能讓海岸少一點垃圾，多一些美景。

光田醫院副院長吳瑞堂說，光田推動綠色醫院多年，減碳節電節水不遺餘力，獲經濟部節能標竿，更導入「水足跡」成為通過驗證的醫療院所，同時年年自發性辦理淨灘活動，不只吸引越來越多同仁參與，今年淨灘活動距離比往年更長，同時院內有系列環保活動開跑。

總務部主任張仁和說明，院內推廣垃圾減量運動，透過移除行政辦公室的垃圾桶，立即減去套垃圾桶的塑膠袋用量，並嘗試將個人垃圾減量，例如自備杯子買飲料、咖啡等，接下來將推廣到院外，盼讓地球更健康。