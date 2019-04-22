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影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會第二屆第一次定期大會，市議員李中今質詢時指出，台中捷運股份有限公司107年兩次取才大有問題，不但考試方式與其他縣市捷運取才方式差異大，且考試題目與答案都不公開，錄取人員有姊弟檔丶夫妻檔，他要研議重辦考試，驗證錄取人員之本職學能專業度。

台中市長盧秀燕表示，只要議會提案通過就照辦。

國民黨議員李中丶張瀞分與陳政顯都質疑台中捷運的用人考試大有問題，親民黨議員段緯宇也贊成提案重新舉辦考試。

李中表示，去(107)年捷運公司第一次進行人力甄補時，改變106年度中捷取才的做法、僅用口試就決定進用名單，和台北、新北、桃園、高雄行之多年先筆試再口試的取才方式也不同。

他說，若高考二級、一級、建築師特考等國家高階人才考試都需要先筆試再口試，台中捷運公司的中高階取才憑什麼只需要口試就可以決定用人？且每位考生的口試時間只有三分多鐘，這麼短暫的時間要如何擇優？

李中說，國民黨團去(107)年3月召開記者會後，下半年度8月中捷第二次甄補時有安排筆試，但筆試的題目與答案均不公布，理由竟然是出題老師的智慧財產權，如果高普考的題目答案都可以公布，中捷的題目與答案為何不公布？

另外，錄取的成績不採計筆試、只採計口試，這不僅和一般考試兩階段均採計不同，且錄取人員中被發現不僅有姊弟檔、還有夫妻檔，難免啟人疑竇。

台中市議員李中要求台中捷運107年招考應全部重考。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中要求台中捷運107年招考應全部重考。記者陳秋雲／攝影
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