中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



十字路口因車不讓人、行人違規穿越道路頻傳傷亡車禍，引起重視與討論；公路總局第二養護工程處經現場會勘與評估，3月間選定彰化縣員林市員生、員基兩家醫院前方莒光路的十字路口，設計「Z」字型行人兩段式穿越道的中部三縣市優先試辦點，今天上路，讓往來的行人感覺很新奇又安全。

「這是中部3縣市首發的Z字型行人兩段式穿越道，台中市初步選定7點，南投縣還沒找到適當地點。」第二養護工程處交通管理及控制中心主任盧勇廷說，目前選定台中市台61線（西濱快速公路）龍井、清水、梧棲區平面道路共5處、及豐原區台13線（環圓北路）、大雅區台10線（中清路）各1處交通流量很大的十字路口。

盧勇廷說，適合規畫Z字型行人兩段式穿越道的路口，要有3個條件：車流量大、行人有穿越需求、中央分隔島要有空間可加大。「一般中央分隔島寬度0.5米至2.5米，如果要規畫無障礙行人庇護區，必須有2米寬；很多交通要道的十字路口常因規畫左轉專用道，無法設計Z字型兩段式穿越道。」

今天第二養護工程處、彰化工務段在員生醫院會議室舉行「Z字型行人兩段式穿越道」啟用暨說明會，彰化工務段段長蔡宜宏說，在彰化、員林兩市踏勘與評估後，員林市4線道的莒光路雙向的車流量每天達4萬7910車次、尖峰每小時達4972車次。