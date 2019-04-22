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中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06聯合報 記者何烱榮╱即時報導

十字路口因車不讓人、行人違規穿越道路頻傳傷亡車禍，引起重視與討論；公路總局第二養護工程處經現場會勘與評估，3月間選定彰化縣員林市員生、員基兩家醫院前方莒光路的十字路口，設計「Z」字型行人兩段式穿越道的中部三縣市優先試辦點，今天上路，讓往來的行人感覺很新奇又安全。

「這是中部3縣市首發的Z字型行人兩段式穿越道，台中市初步選定7點，南投縣還沒找到適當地點。」第二養護工程處交通管理及控制中心主任盧勇廷說，目前選定台中市台61線（西濱快速公路）龍井、清水、梧棲區平面道路共5處、及豐原區台13線（環圓北路）、大雅區台10線（中清路）各1處交通流量很大的十字路口。

盧勇廷說，適合規畫Z字型行人兩段式穿越道的路口，要有3個條件：車流量大、行人有穿越需求、中央分隔島要有空間可加大。「一般中央分隔島寬度0.5米至2.5米，如果要規畫無障礙行人庇護區，必須有2米寬；很多交通要道的十字路口常因規畫左轉專用道，無法設計Z字型兩段式穿越道。」

今天第二養護工程處、彰化工務段在員生醫院會議室舉行「Z字型行人兩段式穿越道」啟用暨說明會，彰化工務段段長蔡宜宏說，在彰化、員林兩市踏勘與評估後，員林市4線道的莒光路雙向的車流量每天達4萬7910車次、尖峰每小時達4972車次。

莒光路屬南北向台一線交通幹道，在員生、員基兩家醫院前方十字路口的綠燈超過100秒，東西向的至善街、靜修路綠燈秒數較短，年紀大的長輩和行動不便的民眾穿越莒光路常要小跑步，或與左右轉車輛博命爭道。蔡宜宏說，這是選為中部優先試辦Z字型行人兩段式穿越道的主因。

公路總局第二養護工程處評估後，選定員林市員林、員基兩家醫院前方的莒光路大路口，設...
公路總局第二養護工程處評估後，選定員林市員林、員基兩家醫院前方的莒光路大路口，設置中部第一處「Z」字型穿越道，中央分隔島規畫無障礙庇護區，讓行人不用搶時間，博命穿越道路。記者何烱榮／攝影
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公路總局第二養護工程處評估後，選定員林市員生醫院左前方的大路口，設置中部第一處「...
公路總局第二養護工程處評估後，選定員林市員生醫院左前方的大路口，設置中部第一處「Z」字型斑馬線，讓上了年紀的長輩無法一次穿越道路時，中央分隔島有安全的庇護區。記者何烱榮／攝影
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行人不走斑馬線，也不遵守交通號誌（左），違規穿越道路，常險象環生。記者何烱榮／攝...
行人不走斑馬線，也不遵守交通號誌（左），違規穿越道路，常險象環生。記者何烱榮／攝影
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公路總局第二養護工程處評估後，選定員林市員生醫院左前方的大路口，設置中部第一處「...
公路總局第二養護工程處評估後，選定員林市員生醫院左前方的大路口，設置中部第一處「Z」字型穿越道，讓行動不便的民眾不用搶時間，博命穿越道路。記者何烱榮／攝影
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