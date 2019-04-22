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前朝政策不盤點？ 藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會進天進行第一次定期大會局處專案報告，市議員楊正中議員市府團隊就任已4個月，但像是東豐綠廊前瞻計畫的邊坡工程，因砍路樹改植披被外界罵半死，觀旅局107年12月25日第一次變更設計，就在市長交接、新團隊就職日，他質疑針對前市府團隊在交接前夕所作的招標工程、變更設計，盧市府難道都沒有盤點檢討?

楊正中強調，過去可行的政策理應延續，但有問題、不合理的政策也須重新盤點檢視，不要迷迷糊糊照單全收！他指出，議會要求市府提出市長交接前的招標工程，就是要讓市府趁機盤點。市長盧秀燕回應，盤點工作一直進行中，但市府組織龐大，工程決標發包內容太多，至今還沒有盤點完。

楊正中指出，在東后豐鐵馬道綠廊邊坡工程一案從107年8月6號第一次招標，到107年8月28日第二次招標決標，全部在前市府規劃執行，針對東后豐鐵馬道綠廊邊坡工程一案卻在107年12月25日第一次變更設計「才剛發包完就馬上變更設計，到底是什麼理由，市府難道不需要了解？」

他問是由誰簽奉核可。觀旅局林筱淇局長表示，第一次變更由主任秘書所簽。楊正中議員直言，此案就是過去政策不盤點，新任局處長工作雖有效率，但卻迷迷糊糊簽核可，搞不清楚狀況。

市長盧秀燕回應，盤點工作一直在做，但因市府組織龐大，工程決標發包內容太多，到現在還沒有盤點完，但會加速進行。楊正中認為，市府已就職4個月，百日定江山，到現在還在盤點，到底是效率太好，還是局處首長根本搞不清楚？楊正中表示，盧團隊應通盤檢討過去政策中是否有不合理之處，並加以改善。

國民黨議員楊正中批市府未盤點前市府政策，迷迷糊糊照單全收。 市長盧秀燕表示組織太...
國民黨議員楊正中批市府未盤點前市府政策，迷迷糊糊照單全收。 市長盧秀燕表示組織太大，加速進行中。記者陳秋雲／攝影
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