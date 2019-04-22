議員質疑綠捷進度 盧秀燕：安全為前提拚2020通車

2019-04-22 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會第三屆第一次定期大會今天進行局處專案報告。市議員張耀中質詢，捷運綠線開工至今逾10年，通車日期從2016年通車一直喊到2020年，但現在場站幾乎都在施工中，現有場站聯合開發乏人問津，招商進度一拖年餘，他質疑2020年底能否全線完工順利通車?市長盧秀燕表示，招商和場站完工通車需分開來看。以安全為前提，希望力拚2020可順利通車。

張耀中認為，綠線招商進度不佳，多處目前還處建築工地的現況，未來面臨挑戰還有機電整合測試、試營運驗證、設施點交、穩定性測試和初履勘等階段工作，先前已有桃園機場捷運初履勘期間花了半年時間的前例，對於離2020年底通車只剩一年半的時間，台中捷運公司和市府交通局要再努力。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線共規劃6站7處土地聯合開發共構站，分別是G5（天津路口）、G6（崇德路口）、G8（河南路口）、G8a（櫻花路口）、G9-1與G9-2（台灣大道口）及G11（五權西路口），目前G8站由是台中市第一個捷運站土地開發案，其他陸續招商中。