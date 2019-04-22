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四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「每年我的桑葚由紅變黑成熟時，最先嘗鮮的不是我，是鳥。」埤頭鄉青農許宏賓12年前毅然離開生物科技公司的冷氣辦公室，與剛結婚的太太回到埤頭老家，頂著大太陽把父親遺留的閒置稻田，自創「農發」品家，成功打造出彰化平原唯一的桑葚標準園，看到桑葚又成熟，滿心歡喜。

許宏賓說，桑葚是一年一收，他有完整的生產履歷，獲得國內一家知名的飲料連鎖公司信任，建立長期合作的通路管道，也運用埤頭鄉農會和縣政府輔導的「彰化百寶村」，及不定時的市集展售自銷。「自己保留部分桑葚加工做成果汁、果醬、果醋和冰沙自銷，最近到台中區農業改良場學習新技術，準備開發桑葚乾新商品。」

「我是獨子，看到媽媽年紀大了，家裡又有快一百歲的奶奶，決定返鄉從農。」許宏賓因栽種有機桑葚入選百大青農，是吃了不少苦。他說，12年前參加漂鳥計畫，到屏東學養蝦、台東學種香草，憑著「夢想」開始栽種蘆薈、香草都失敗，後來知道桑葚是非常健康的水果，再次自我挑戰。

許宏賓種了3、4年，桑葚收成一直不理想，當時的台中農改場場長張致盛知道他的困境，邀請苗栗農改場桑葚專家到埤頭指導，他參加各項技術講習、到大學上食品營養課程，農委會也商請中興大學食品暨應用生物科技學系教授擔任陪伴師，指導如何加工開發桑椹產品。

許宏賓說，找出問題後，他把四百多棵桑葚全部耕鋤，依照專家指導的行株距重新栽種，並採取草生、有機栽培，植株壯壯、葉子翠綠，每年果實纍纍又健康，常吸引鳥來嘗鮮。「最早只栽種0.3公頃，目前增加到0.7公頃；我還有兩塊田種水稻、香水檸檬，今年一期稻收割後，決定改種桑葚，擴大桑葚園面積。」

因堅持不用化學農藥，桑葚園有蛇、蜜蜂，每年桑葚成熟時都會吸引鳥來嘗鮮。許宏賓說，鳥也愛吃甜，都會挑選黑得發亮的果實，「其實，鳥吃得不多，跟牠們分享是無傷大雅，何況鳥也會幫我除蟲，也有付出，不是不勞而獲。」

許宏賓運用生物科技所學，將桑葚變成有生產履歷的多元化商品。記者何烱榮／攝影
許宏賓運用生物科技所學，將桑葚變成有生產履歷的多元化商品。記者何烱榮／攝影
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許宏賓12年前毅然走出冷氣辦公室，返回埤頭將祖產的閒置農地打造成彰化縣唯一草生栽...
許宏賓12年前毅然走出冷氣辦公室，返回埤頭將祖產的閒置農地打造成彰化縣唯一草生栽培且有生產履歷的桑葚園。記者何烱榮／攝影
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每年四月是桑葚成熟產期，採收、選別、清洗都靠人工。記者何烱榮／攝影
每年四月是桑葚成熟產期，採收、選別、清洗都靠人工。記者何烱榮／攝影
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許宏賓12年前毅然走出冷氣辦公室，返鄉將閒置的祖產農地打造成桑葚園，推出有生產履...
許宏賓12年前毅然走出冷氣辦公室，返鄉將閒置的祖產農地打造成桑葚園，推出有生產履歷的多元化桑葚商品。記者何烱榮／攝影
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原在生物科技公司上班的許宏賓12年前毅然走出冷氣辦公室，返回埤頭將祖產的閒置農地...
原在生物科技公司上班的許宏賓12年前毅然走出冷氣辦公室，返回埤頭將祖產的閒置農地打造成彰化縣唯一大面積經營的桑葚園。記者何烱榮／攝影
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每年四月是桑葚成熟產期，採收、選別、清洗都靠人工。記者何烱榮／攝影
每年四月是桑葚成熟產期，採收、選別、清洗都靠人工。記者何烱榮／攝影
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許宏賓運用生物科技所學，將桑葚變成有生產履歷的多元化商品。記者何烱榮／攝影
許宏賓運用生物科技所學，將桑葚變成有生產履歷的多元化商品。記者何烱榮／攝影
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