四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「每年我的桑葚由紅變黑成熟時，最先嘗鮮的不是我，是鳥。」埤頭鄉青農許宏賓12年前毅然離開生物科技公司的冷氣辦公室，與剛結婚的太太回到埤頭老家，頂著大太陽把父親遺留的閒置稻田，自創「農發」品家，成功打造出彰化平原唯一的桑葚標準園，看到桑葚又成熟，滿心歡喜。

許宏賓說，桑葚是一年一收，他有完整的生產履歷，獲得國內一家知名的飲料連鎖公司信任，建立長期合作的通路管道，也運用埤頭鄉農會和縣政府輔導的「彰化百寶村」，及不定時的市集展售自銷。「自己保留部分桑葚加工做成果汁、果醬、果醋和冰沙自銷，最近到台中區農業改良場學習新技術，準備開發桑葚乾新商品。」

「我是獨子，看到媽媽年紀大了，家裡又有快一百歲的奶奶，決定返鄉從農。」許宏賓因栽種有機桑葚入選百大青農，是吃了不少苦。他說，12年前參加漂鳥計畫，到屏東學養蝦、台東學種香草，憑著「夢想」開始栽種蘆薈、香草都失敗，後來知道桑葚是非常健康的水果，再次自我挑戰。

許宏賓種了3、4年，桑葚收成一直不理想，當時的台中農改場場長張致盛知道他的困境，邀請苗栗農改場桑葚專家到埤頭指導，他參加各項技術講習、到大學上食品營養課程，農委會也商請中興大學食品暨應用生物科技學系教授擔任陪伴師，指導如何加工開發桑椹產品。

許宏賓說，找出問題後，他把四百多棵桑葚全部耕鋤，依照專家指導的行株距重新栽種，並採取草生、有機栽培，植株壯壯、葉子翠綠，每年果實纍纍又健康，常吸引鳥來嘗鮮。「最早只栽種0.3公頃，目前增加到0.7公頃；我還有兩塊田種水稻、香水檸檬，今年一期稻收割後，決定改種桑葚，擴大桑葚園面積。」