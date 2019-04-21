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她來自風塵界默默行善 今天到田中帶給親子滿滿歡樂

2019-04-21 22:09聯合報 記者何烱榮╱即時報導

台南奇蹟泡泡的許日榮帶來創新環保泡泡活動，讓家扶兒玩得很開心。照片／彰化家扶提供
台南奇蹟泡泡的許日榮帶來創新環保泡泡活動，讓家扶兒玩得很開心。照片／彰化家扶提供
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台中市「大蘋果小太陽活力平台」慈善團體，今天帶著新奇的泡泡、魔術表演來到彰化縣田中鎮兒童公園，讓212名彰化家扶的親子笑聲和掌聲不斷，過了一個歡樂的星期假日。

彰化家扶社工師說，今天清晨5點「大蘋果小太陽活力平台」的創辦人陳圓圓（化名）才下班，擔心這兩天常下雨，就和好友趕到田中兒童公園勘查活動場地，幸好到上午10點雨停了，讓活動順利進行。

今天的活動，由家扶兒少帶來的武術才藝表演及電音三太子做開場，接著有「魔幻可樂」王元照帶來精彩的魔術表演，來自台南奇蹟泡泡的許日榮也帶來創新環保泡泡表演，活動沒有冷場，讓家扶親子大開眼界。田中鎮長洪麗娜參與活動，頒贈感謝狀給團隊志工，感謝他們對家扶親子的關心與付出

個性害羞的家扶兒童小欣，原本只敢坐在媽媽旁邊，看到奇蹟泡泡表演，她開心的衝到前方玩泡泡，感覺超有趣的；家扶兒小志也很開心，從看魔術表演到玩泡泡，都讓他嗨到最高點，他跟社工說「好希望活動能一直辦下去不要結束」。

陳圓圓在南投縣鄉下長大，目前仍在台中市一家知名的酒店上班，個性低調不喜歡曝光；因從小家境貧困，20多年前她開始賺錢後，就一個人默默捐款行善，直到921大地震，她看到家鄉遭受地震摧殘，有自己一個人的力量有限，邀請好友加入行善團隊。

5年前陳圓圓創立「大蘋果小太陽活力平台」，她向家扶志工說，平均每個月會選定一個地方，可能是學校、社區或機構提供服務與資源給需要的人，參加這個團體的人有一半是現實生活中的朋友，另有一半是透過網路認識，每次她只要在平台發起活動，朋友就紛紛出錢出力贊助。

近年陳圓圓看到毒品入侵校園的問題，擔心下一代接觸到毒品，今天特別邀請203憲兵指揮部進行反毒宣導，還有泓光科技大學老師陳曉玫率領學生義剪團隊，到現場幫家扶親子義剪，讓家長、孩子都漂漂亮亮、帥帥美美的回家。

家扶社工督導張家燕說，在3、4年前，由自立寄養少年口中得知圓圓姊一直關心著弱勢族群，很開心透過「大蘋果小太陽活力平台」，邀請到圓圓姊姊和志工帶來滿滿的愛心與關懷力量。

「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓（右1）在現場發糖果給家扶兒。照片／彰化家扶...
「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓（右1）在現場發糖果給家扶兒。照片／彰化家扶提供
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台中市「大蘋果小太陽活力平台」慈善團體今天到田中兒童公園，帶動唱讓二百多名親子樂...
台中市「大蘋果小太陽活力平台」慈善團體今天到田中兒童公園，帶動唱讓二百多名親子樂開懷。照片／彰化家扶提供
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泓光科技大學義剪團隊，今天到田中兒童公園義剪，讓家扶親子都漂漂亮亮、帥帥美美的回...
泓光科技大學義剪團隊，今天到田中兒童公園義剪，讓家扶親子都漂漂亮亮、帥帥美美的回家。照片／彰化家扶提供
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「魔幻可樂」王元照帶來精彩的魔術表演。照片／彰化家扶提供
「魔幻可樂」王元照帶來精彩的魔術表演。照片／彰化家扶提供
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泓光科技大學老師陳曉玫率領學生義剪團隊，到現場幫家扶親子義剪，讓家長、孩子都漂漂...
泓光科技大學老師陳曉玫率領學生義剪團隊，到現場幫家扶親子義剪，讓家長、孩子都漂漂亮亮、帥帥美美的回家。照片／彰化家扶提供
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台中市「大蘋果小太陽活力平台」慈善團體今天到田中兒童公園，為二百多名家扶親子帶來...
台中市「大蘋果小太陽活力平台」慈善團體今天到田中兒童公園，為二百多名家扶親子帶來觀樂，由電音三太子先出場帶動熱鬧氣氛。照片／彰化家扶提供
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親子社工921大地震
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