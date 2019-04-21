慈濟三醫院大手牽小手漢寶濕地淨灘 赫見空針

2019-04-21 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼地淨灘，看到石頭縫中卡住各式各樣垃圾，甚至連胰島素空針都有，讓人怵目驚心。

臺中、大林與斗六慈濟醫院外，與海巡署中部分署第三岸巡隊、童軍團彰二團、台中翔鷹團等單位今天共同參與此次活動，讓人驚訝的是彰化漢寶溼地三月才舉辦過千人淨灘，但今天仍清出一般垃圾一車與可回收垃圾兩車。

今年參與活動的有不少親子組、甚至三代同堂來淨灘，手術室同仁賴妍蓁帶小學二年級雙胞胎女兒淨灘，賴妍蓁說，這是參與社區環保活動最累、最髒、也最有意義的一次，甚至發現溼地潮間帶居然有不少胰島素空針，讓她很驚訝。

慈濟護理之家同仁林怡君與父母、姪子五人三代同堂一起來愛地球，護理部督導顏雅卉的女兒顏以愛才十一歲，小小年紀的她說，很多塑膠垃圾跟保特瓶撿都撿不完，以前她愛喝瓶裝飲料，以後要自己帶環保杯。

台中慈濟醫院院長簡守信說，事先難以想像溼地垃圾的多樣性、複雜性以及撿拾垃圾的困難度，卡在石頭縫中的垃圾瓶子、鞋子什麼都有，要拉出渔網更需要眾人合心協力，這些垃圾告訴我們，人類的污染無孔不入，要動員更多人才能改變生活習慣，為周遭的環境多付出一點。