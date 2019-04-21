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民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

慈濟三醫院大手牽小手漢寶濕地淨灘 赫見空針

2019-04-21 20:54聯合報 記者林宛諭╱即時報導

「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼地淨灘，看到石頭縫中卡住各式各樣垃圾，甚至連胰島素空針都有，讓人怵目驚心。

臺中、大林與斗六慈濟醫院外，與海巡署中部分署第三岸巡隊、童軍團彰二團、台中翔鷹團等單位今天共同參與此次活動，讓人驚訝的是彰化漢寶溼地三月才舉辦過千人淨灘，但今天仍清出一般垃圾一車與可回收垃圾兩車。

今年參與活動的有不少親子組、甚至三代同堂來淨灘，手術室同仁賴妍蓁帶小學二年級雙胞胎女兒淨灘，賴妍蓁說，這是參與社區環保活動最累、最髒、也最有意義的一次，甚至發現溼地潮間帶居然有不少胰島素空針，讓她很驚訝。

慈濟護理之家同仁林怡君與父母、姪子五人三代同堂一起來愛地球，護理部督導顏雅卉的女兒顏以愛才十一歲，小小年紀的她說，很多塑膠垃圾跟保特瓶撿都撿不完，以前她愛喝瓶裝飲料，以後要自己帶環保杯。

台中慈濟醫院院長簡守信說，事先難以想像溼地垃圾的多樣性、複雜性以及撿拾垃圾的困難度，卡在石頭縫中的垃圾瓶子、鞋子什麼都有，要拉出渔網更需要眾人合心協力，這些垃圾告訴我們，人類的污染無孔不入，要動員更多人才能改變生活習慣，為周遭的環境多付出一點。

台中慈濟醫院企劃室同仁李鈺婷夫妻帶著兩個就讀小學的兒子來體驗淨灘，李鈺婷說，一眼看去以為很乾淨，細看才發現垃圾全都卡在石頭縫隙裡，生活中以為方便的東西全都成為一大堆垃圾。

「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼...
「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼地淨灘。 圖／慈濟提供
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「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼...
「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼地淨灘。 圖／慈濟提供
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「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼...
「世界地球日」前夕，慈濟醫療三家醫院同仁與家屬近三百人，大手牽小手前往彰化漢寶溼地淨灘。 圖／慈濟提供
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淨灘慈濟海巡署
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