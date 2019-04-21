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民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

不堪一場狂風暴雨 今年員林蜀葵花祭的結局很淒美

2019-04-21 20:35聯合報 記者何烱榮╱即時報導

怎麼辦？滿園蜀葵花已倒成一片，台北市有7輛覽車的遊客本月初就預約明（22）日來看蜀葵花，彰化縣員林市大明里里長張政岳今天說，已拍照告訴對方，因還有一小部分的蜀葵花仍挺立綻放，對方堅持照行程要來看蜀葵花究竟有多美。

五年來，每年春天的3、4日，員林市大明里南區公園旁的蜀葵花田，都吸引各地賞花遊客絡繹於途，往年是市公所和員林青商會合辦，今年市公所首次交給大明社區承辦，3月22日開園後，又是遊客拍照打卡的亮點。

蜀葵花田原訂4月22日閉園，不料19日下午全台出現狂風暴雨，千嬌百媚的蜀葵花不堪風吹雨打，2300坪共1萬6千多株蜀葵花倒了九成。「相約明年3月再來！」員林市長游振雄說，這是很意外、很淒美的結局，今天仍有不少遊客，看到倒成一大片的蜀葵花都到很可惜；明天從台北市趕來賞花的春遊團，他建議可以轉往百果山藤山步道觀賞桐花。

游振雄透露好消息，3月31日市公所舉辦「　2019愛你依舊在員林蜀葵花觀光園遊會」活動，邀請縣長王惠美來賞花，她對市公所結合大明社區打造蜀葵花田非常肯定，他爭取3000萬元經費重新規畫南區公園，王縣長答應。

「到員林觀賞蜀葵花，已成春遊新亮點，成功行銷員林。」游振雄說，今年首次由大明社區接手承辦，花季期間周遭環境、公廁都保持非常乾淨，很感謝張里長和社區居民的努力，他打算再造南區公園，規畫步道、表演舞台，也要利用南區公園附近的農地，在春耕前播種波斯菊等綠肥花海，與蜀葵花、百果山油桐花連成一系列賞花季活動。

游振雄說，蜀葵花季今年打響大明社區，市公所將把南區公園委託大明社區認養，希望讓社區居民有參與感、成就感，也成為員林社區營造的示範點。

1萬6千多株千嬌百媚的蜀葵花不堪一場狂風暴雨，已倒成一片。記者何烱榮／攝影
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1萬6千多株千嬌百媚的蜀葵花不堪一場狂風暴雨，已倒成一片。記者何烱榮／攝影
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1萬6千多株千嬌百媚的蜀葵花不堪一場狂風暴雨，已倒成一片，只剩下一小部分仍挺立綻...
1萬6千多株千嬌百媚的蜀葵花不堪一場狂風暴雨，已倒成一片，只剩下一小部分仍挺立綻放。記者何烱榮／攝影
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1萬6千多株千嬌百媚的蜀葵花不堪一場狂風暴雨，已倒成一片。記者何烱榮／攝影
1萬6千多株千嬌百媚的蜀葵花不堪一場狂風暴雨，已倒成一片。記者何烱榮／攝影
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