道東書院為考生祈福 彰化五大書院免費送智慧筆組

2019-04-21 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣道東文教協會今天在和美道東書院舉辦彰化縣考生祈福活動，由彰化縣長王惠美與和美鎮長阮厚爵等人一起為學子點燈祈福，縣長帶領考生們穿越魁星門，並致贈考生智慧筆組，文化局自即日起也在彰化縣五大書院和美道東書院、彰化白沙書院，鹿港文開書院、員林興賢書院、北斗螺青書院備有智慧筆組，提供考生免費索取。

彰化縣長王惠美今天擔任主祭官，與阮厚爵、彰化縣道東文教協會理事長吳明書等人擔任陪祭官，一起主持祈福儀式，並遵循古禮送神及焚送疏文後，圓滿完成考生祈福活動，還有立委柯呈枋、文化局長張雀芬等人與會。

王惠美說，俗諺「有燒香有保庇」，考季即將來臨，也希望在和美道東書院透過莊嚴隆重的祭祀，祈求彰化縣的考生都能夠金榜題名、心想事成，並提醒考生在考場上能靜下心來好好發揮平時應有的水準。

和美道東書院是彰化縣五大書院之一，是國定古蹟，也是和美地區非常重要的文教區，目前由和美鎮公所進行維護，王惠美說，未來縣府也會與公所主動連結，提供給學子與鄉親更佳的文教休閒空間，縣府也會用心讓彰化永續發展，包括在教育方面連結人工智慧AI的推廣及實施英語教學，讓孩子更國際化，能與世界接軌。