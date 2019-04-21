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道東書院為考生祈福 彰化五大書院免費送智慧筆組

2019-04-21 15:50聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣道東文教協會今天在和美道東書院舉辦彰化縣考生祈福活動，由彰化縣長王惠美與和美鎮長阮厚爵等人一起為學子點燈祈福，縣長帶領考生們穿越魁星門，並致贈考生智慧筆組，文化局自即日起也在彰化縣五大書院和美道東書院、彰化白沙書院，鹿港文開書院、員林興賢書院、北斗螺青書院備有智慧筆組，提供考生免費索取。

彰化縣長王惠美今天擔任主祭官，與阮厚爵、彰化縣道東文教協會理事長吳明書等人擔任陪祭官，一起主持祈福儀式，並遵循古禮送神及焚送疏文後，圓滿完成考生祈福活動，還有立委柯呈枋、文化局長張雀芬等人與會。

王惠美說，俗諺「有燒香有保庇」，考季即將來臨，也希望在和美道東書院透過莊嚴隆重的祭祀，祈求彰化縣的考生都能夠金榜題名、心想事成，並提醒考生在考場上能靜下心來好好發揮平時應有的水準。

和美道東書院是彰化縣五大書院之一，是國定古蹟，也是和美地區非常重要的文教區，目前由和美鎮公所進行維護，王惠美說，未來縣府也會與公所主動連結，提供給學子與鄉親更佳的文教休閒空間，縣府也會用心讓彰化永續發展，包括在教育方面連結人工智慧AI的推廣及實施英語教學，讓孩子更國際化，能與世界接軌。

道東書院是昔日彰化縣五大書院之一，祭祀朱文公神位及魁星神像，地方俗稱「文祠」，曾於九二一地震時受損，經彰化縣政府修復古蹟本體建築後，由全國第二位獲得「雙認證」的人間國寶鹿港雕刻大師李秉圭雕塑魁星神像供奉，給予書院的新生命，是國定二級古蹟。

學生走過蔥芹門，象徵聰明與勤學，祈求金榜題名。記者林宛諭／攝影
學生走過蔥芹門，象徵聰明與勤學，祈求金榜題名。記者林宛諭／攝影
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彰化縣道東文教協會今天在和美道東書院舉辦彰化縣考生祈福活動，由彰化縣長王惠美與和...
彰化縣道東文教協會今天在和美道東書院舉辦彰化縣考生祈福活動，由彰化縣長王惠美與和美鎮長阮厚爵等人一起為學子點燈祈福，並致贈學生智慧筆組。記者林宛諭／攝影
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彰化縣道東文教協會今天在和美道東書院舉辦彰化縣考生祈福活動，由彰化縣長王惠美與和...
彰化縣道東文教協會今天在和美道東書院舉辦彰化縣考生祈福活動，由彰化縣長王惠美與和美鎮長阮厚爵等人一起為學子點燈祈福。記者林宛諭／攝影
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王惠美國定古蹟
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