中市之南路面顛簸 市府推路平通勤族叫好

2019-04-21 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市烏日區溪尾里溪岸路是往返台中、彰化的重要道路，周邊工廠林立，主要通行車流以貨櫃車、卡車等大型車輛經年壓輾，龜裂沉陷、車轍嚴重，路面顛簸，造成通勤族行車不便，經台中市政府建設局推動路平專案，改善1.6公里長的路面，日前完工通車。

林姓市民說，烏日區溪岸路在前年底溪尾大橋開通後，很多往返台中、彰化的通勤族下溪尾大橋後，右轉慶光路接到溪岸路，無論是要接彰化市彰南路，或到溪尾里都很方便，但因很多卡車、大貨車行經重壓，路面毀壞，如今市府經由路平填平路面，行經此段方便多了。

台中市政府建設局說，台中市政府建設局持續推動路平專案，透過逐年、逐段道路改善工程，全面提升市民的生活環境品質。其中，烏日區溪岸路路平改善路段全長1.6公里，施工範圍自旭遠科技公司前路口至溪尾國小巷道路口。

建設局長陳大田指出，路平施工前，市府除了與自來水公司協調，用戶接管避免重複挖掘，標線的防滑係數更從原本的45BPN防滑係數提升至65BPN，加上孔蓋下地、排水溝蓋齊平、路基改善等全面性設計規劃，搭配完善品質控管，提升道路壽命及用路人安全。