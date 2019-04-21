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中市之南路面顛簸 市府推路平通勤族叫好

2019-04-21 15:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市烏日區溪尾里溪岸路是往返台中、彰化的重要道路，周邊工廠林立，主要通行車流以貨櫃車、卡車等大型車輛經年壓輾，龜裂沉陷、車轍嚴重，路面顛簸，造成通勤族行車不便，經台中市政府建設局推動路平專案，改善1.6公里長的路面，日前完工通車。

林姓市民說，烏日區溪岸路在前年底溪尾大橋開通後，很多往返台中、彰化的通勤族下溪尾大橋後，右轉慶光路接到溪岸路，無論是要接彰化市彰南路，或到溪尾里都很方便，但因很多卡車、大貨車行經重壓，路面毀壞，如今市府經由路平填平路面，行經此段方便多了。

台中市政府建設局說，台中市政府建設局持續推動路平專案，透過逐年、逐段道路改善工程，全面提升市民的生活環境品質。其中，烏日區溪岸路路平改善路段全長1.6公里，施工範圍自旭遠科技公司前路口至溪尾國小巷道路口。

建設局長陳大田指出，路平施工前，市府除了與自來水公司協調，用戶接管避免重複挖掘，標線的防滑係數更從原本的45BPN防滑係數提升至65BPN，加上孔蓋下地、排水溝蓋齊平、路基改善等全面性設計規劃，搭配完善品質控管，提升道路壽命及用路人安全。

台中市政府建設局說，烏日區溪岸路路平改善工程，市府投入約850萬元經費，加上中央前瞻計畫補助850萬元，在本月12日完成路平工程，帶給往來台中、彰化之間的通勤族舒適安全的行車環境，尤其是經常行經該路段的公車、卡車、大貨車司機，也可以感覺到市府的用心。

往來台中、彰化的台中市烏日區溪岸路路平工程完工通車，往來的通勤族感受舒適安全的行...
往來台中、彰化的台中市烏日區溪岸路路平工程完工通車，往來的通勤族感受舒適安全的行車環境。記者趙容萱／攝影
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往來台中、彰化的台中市烏日區溪岸路路平工程完工通車，往來的通勤族感受舒適安全的行...
往來台中、彰化的台中市烏日區溪岸路路平工程完工通車，往來的通勤族感受舒適安全的行車環境。圖／台中市政府建設局提供
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台中市通勤族路平專案
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