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大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48聯合報 記者游振昇╱即時報導

大甲媽遶境9天8夜剛結束，許多信徒上臉書分享自己遶境心得，都是滿滿感動，一名年輕男子昨天在臉書「我愛大甲媽」臉書說，他人生首要挑戰目標，今年達成，跟大甲媽遶境途中，他感受到人情溫暖和熱情，跟著大甲媽遶境，與有榮焉。

年輕男子臉書寫「「完美並不完美，結束不是結束，人生首要挑戰，十大目標，居然在今年我達成了，這是我出發前都沒料想到的，沒想到我能與一群朋友共患難，由意志力領軍，完成大甲媽祖九天八夜徒步進香，被封為世界三大宗教盛事之一，與有榮焉。」

他說這是自己第一次徒步走完全程，起初心頭要求自己要走完，但是意志沒那麼堅定，一路上受到種種的幫助，才讓他體會要完成一件事全世界都會幫你，他說看到70歲的阿嬤還沒放棄，他怎麼能夠停下，他感謝虎尾到西螺那一段默默主動跟在眾信徒後面的重機騎士，幫大家照路，幫看車，注意交通，還感謝虎尾市區在大苑子前面賣麻糬的大哥，他點一份半盒麻糬，對方卻送一盒，也謝謝嘉義市幫我擦藥開消炎藥的藥局阿姨，謝謝虎尾和嘉義市的民宿，接受他們提早入宿的請求，讓他們走到身心俱疲，能有個避風港盥洗安穩入睡，他最後感謝一路相挺的夥伴，「坦白說沒有你們，我不是我，沒有這個目標，沒有這幾天的回憶，沒有人生。」

他還寫著「記得嘴裡吃著檳榔的大哥，大聲的要我們加油，清水煮著控肉飯的阿姨要我們多吃一點，沙鹿借我們廁所的服飾店姊姊，都是珍貴的回憶」，網友們也紛紛留言，寫出自己遶境心得和感動，相約明年再來。

跟隨大甲媽遶境9天8夜的一名年輕男子，昨天在「我愛大甲媽」臉書分享自己遶境心得。...
跟隨大甲媽遶境9天8夜的一名年輕男子，昨天在「我愛大甲媽」臉書分享自己遶境心得。圖／取自臉書我愛大甲媽
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