響應108新課綱 小學生組隊與積木機器人鬥智

2019-04-20 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



響應即將上路的108新課綱必修程式教育，「全人積木創客與快閃思維盃競賽」今天在台中市僑泰中學登場，現場國小一至四年級學生組隊參與積木創客盃，透過讓積木機器人完成指定的動作競技；國小高年級到國一學生組隊參與快閃思維盃採微型電腦板競賽，相當熱鬧。

「全人積木創客與快閃思維盃競賽」由台中市全人家長會長協會、台中市輔助教育協會主辦，僑泰中學、大業國中、閎緯科技及課室教材等單位協辦。

台中市全人家長會長協會理事長陳昭舒說，協會今年響應即將上路的108新課綱必修程式教育，首次規畫「全人積木創客與快閃思維盃競賽」，推廣機器人普及教育，接軌全球程式教育風潮，讓學生透過參賽享受動手實做的樂趣，培養科學素養，增進合作學習、問題解決與邏輯思維能力。

主辦單位說，「積木創客盃」由台灣智高公司提供比賽積木教具供國小一至四年級組隊報名，每隊將獲得一套盒裝積木；「快閃思維盃」採用程式教育微型電腦板進行競賽，報名對象則是針對國小高年級至國中一年級，報名隊伍將獲得一組教育微型電腦板組合。