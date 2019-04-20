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響應108新課綱 小學生組隊與積木機器人鬥智

2019-04-20 19:31聯合報 記者趙容萱╱即時報導

響應即將上路的108新課綱必修程式教育，「全人積木創客與快閃思維盃競賽」今天在台中市僑泰中學登場，現場國小一至四年級學生組隊參與積木創客盃，透過讓積木機器人完成指定的動作競技；國小高年級到國一學生組隊參與快閃思維盃採微型電腦板競賽，相當熱鬧。

「全人積木創客與快閃思維盃競賽」由台中市全人家長會長協會、台中市輔助教育協會主辦，僑泰中學、大業國中、閎緯科技及課室教材等單位協辦。

台中市全人家長會長協會理事長陳昭舒說，協會今年響應即將上路的108新課綱必修程式教育，首次規畫「全人積木創客與快閃思維盃競賽」，推廣機器人普及教育，接軌全球程式教育風潮，讓學生透過參賽享受動手實做的樂趣，培養科學素養，增進合作學習、問題解決與邏輯思維能力。

主辦單位說，「積木創客盃」由台灣智高公司提供比賽積木教具供國小一至四年級組隊報名，每隊將獲得一套盒裝積木；「快閃思維盃」採用程式教育微型電腦板進行競賽，報名對象則是針對國小高年級至國中一年級，報名隊伍將獲得一組教育微型電腦板組合。

台中市輔助教育協會理事長林育椿說，協會辦理輔教盃數學及國語文競賽已行之有年，今年配合108新課綱，協會推出不同的競賽，提供多元的教學方法希望藉由舉辦活動，讓學生透過動手做及科學運用，發揮想像力及創造力，達到推動創意科學教育的目的，激發學生學習的樂趣。

「全人積木創客與快閃思維盃競賽」，國小1至4年級學生今天組隊參與積木創客盃，操控...
「全人積木創客與快閃思維盃競賽」，國小1至4年級學生今天組隊參與積木創客盃，操控積木機器人競技。圖／僑泰中學提供
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「全人積木創客與快閃思維盃競賽」，國小1至4年級學生今天組隊參與積木創客盃，操控...
「全人積木創客與快閃思維盃競賽」，國小1至4年級學生今天組隊參與積木創客盃，操控積木機器人競技。圖／僑泰中學提供
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快閃台中市課綱
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