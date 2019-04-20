台中花博4月24日閉幕 頒獎典禮線上直播

2019-04-20 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



2018台中世界花卉博覽會4月24日閉幕，后里馬場園區花舞香坡將舉行閉幕頒獎典禮，公布眾所矚目的國際庭園競賽結果，並邀請九天民俗技藝團及台灣青年舞團帶來精彩表演，民眾可鎖定台中市長盧秀燕臉書、台中花博臉書或台中市政府LINE官方帳號收看線上直播，一同見證台中花博的溫馨落幕。

台中花博發言人黃意涵表示，花博閉幕典禮4月24日10點30分至11點30分舉行，將由市長盧秀燕及國際園藝生產者協會（AIPH）會長Bernard Oosterom公布國際庭園競賽金獎、銀獎、銅獎及佳作得主；國際庭園競賽共有來自全球5大洲、30個單位參展，以國家特色結合在地景觀，包含玻里尼西亞摩埃神像、加拿大雪屋、英國溫室花園、帛琉白色沙灘等，成為人氣高居不下的打卡景點。

此外，感謝花博志工半年展期以來的無私奉獻，典禮也將向志工團體頒發感謝狀，表達最高的敬意與謝意。典禮也特別邀請台灣在地九天民俗技藝團帶來序幕表演《鼓舞大地》，結合鼓陣、鼓舞與特技；而台灣青年舞團也將於中場演出《繁花盛景》，以精緻編舞呼應花博盛事。