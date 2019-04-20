台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市勞工局長吳威志今天參與中科園區廠商聯合徵才活動時指出，台中市經濟大噴發，除了中科大廠紛紛擴廠外，巨大等4案200億元台商回流投資台中，台中市政府推動的太平產業園區、潭子產業園區招商中。其中，巨大50億元投資案，也就是知名的捷安特已開始接單，勞工局已啟動監管的機制，了解勞工加班的情況。

勞工局長吳威志說，台中市目前有中科廠商紛紛擴廠，台商回流四案投資台中，台中市市政府也在規畫推動8大產業園區，其中太平產業園區、潭子產業園區都已完工，目前在招商中，精密機械園區與神岡產業園區也都會再次開發，預估4年當中，台中經濟會大量發展，缺工的問題非常重要，去年至今，台中市只有1件無薪假。

他指出，在台中市長盧秀燕的努力下，確定巨大等4案200億元台商回流投資台中，其中巨大50億元投資案，也就是知名的捷安特，已開始接單，勞工已有加班的現象，勞工局已啟動監管的機制，深入與工會座談，並且親自了解勞工加班的情況。

勞工局長吳威志說明，台中市最大宗員工大量解僱為中連貨運在台中市解僱人數297人，預計4月22日進行中連貨運第一次勞資協調會，資方已做輔導計畫，協助遭解僱員工轉職其他貨運業，勞工局也啟動監管制度，若勞資協調會若不圓滿，將介入勞資協調、提供就業服務。