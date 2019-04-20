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追本溯源說歷史 興大創校百年曾與台大是一家人

2019-04-20 12:33聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中興大學今年創校百年，校方從創校日4月18日起推出「中興百年追本溯源-興大與台大校史檔案聯展」，透過人事時地物等五大主題展覽，展示檔案文件、照片、制服與典藏文物等，呈現興大創校百年的歷史足跡，展期至4月30日，地點在興大圖書館一樓。

1919年4月18日中興大學的前身「台灣總督府農林專門學校」成立，校址位於台北城西門街的舊總督府廳舍（現址為台北中山堂），1928年台北帝國大學成立，興大併入改制為「台北帝國大學附屬農林專門部」，校址即現今的台灣大學。

1928至1943年間興大與台大原為一家，具有相當深的歷史淵源。直至1943年，附屬農林專門部從台北帝國大學分出，改制為「台灣總督府臺中高等農林學校」並遷址至台中現今校址，興大才正式與台大分家。

興大校長薛富盛表示，這次興大、台大共同舉辦校史檔案聯展，各自展現不同的校史特色，興大展期4月17日至30日，台大場為4月25日至6月30日，展出內容以同樣溯源1919年創立的台灣總督府高等商業學校為主。

興大展場包含人、事、時、地、物五項主題，人物部分介紹蓬萊米之父磯永吉教授、留任興大最久的日籍教員岡彥一教授、日籍師生眷屬的跨海尋根；事件部分介紹興大創校遷校及併校歷程、參與國內首屆大學聯招及歷任校長；時部分由校史鯨來呈現大事紀；地主題則介紹特色建物之歷史變遷；物部分展出制服、鋼印機等特色文物。

實體展示包含日治時期之官報、日治時期學生手寫之論文「卒業報文」、校史專書《國立中興大學前身：農專高農時期發展沿革》與《共話當年》，以及8冊學校繪製的漫畫校史。

其中最受人矚目的是1928年第一屆台北高農林學科畢業紀念冊複刻本，興大在日治時期留下的畢冊僅有三本，內含建物與學生活動照片等珍貴史料。除展覽活動外，也結合檔案應用推動，在4月26日舉辦兩場DIY活動，分別為草頭寶寶盆栽與手工書製作，開放民眾報名體驗。

興大校長薛富盛（左）與台大副總務長徐炳義（右）共同拿1928年台北高農林學科畢業...
興大校長薛富盛（左）與台大副總務長徐炳義（右）共同拿1928年台北高農林學科畢業紀念冊。圖／興大提供
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興大校長薛富盛（左）與台大副總務長徐炳義（右）共同翻閱1928年台北高農林學科畢...
興大校長薛富盛（左）與台大副總務長徐炳義（右）共同翻閱1928年台北高農林學科畢業紀念冊。圖／興大提供
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興大今年創校百年，1928至1943年間興大與台大原為一家，具有相當深的歷史淵源...
興大今年創校百年，1928至1943年間興大與台大原為一家，具有相當深的歷史淵源。直至1943年，附屬農林專門部從台北帝國大學分出，改制為「台灣總督府臺中高等農林學校」並遷址至台中現今校址，兩校攜手辦歷史展。圖／興大提供
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台大日治時期中興大學
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