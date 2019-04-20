八卦山滿山紫斑蝶飛舞 生態解說員建議怎麼賞蝶

2019-04-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



繼灰面鵟鷹北返過境後，八卦山天空又來了另一群嬌客紫斑蝶。每年春天到來，紫斑蝶都會自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，想要欣賞滿天蝶舞的美麗景致，切莫錯過這一年一次難得的機會。

「臺灣紫斑蝶谷」與「墨西哥帝王斑蝶谷」並列為世界上兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，臺灣紫斑蝶遷徙、渡冬是世界級的生態景觀，紫斑蝶每年清明節過後，幾百萬隻紫斑蝶齊發的越冬遷徙北返，會依循固定路線離開越冬棲地，這些遷徙的紫斑蝶成員主要為：小紫斑蝶、端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶。

彰化八卦山正好位於紫斑蝶北返的蝶道及棲地上，成功營區綠色環境學習營地原生植物樹種豐富，營地內蝴蝶園栽種多種食草及蜜源植物，尤其羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，因此每年都會吸引數以萬計的紫斑蝶在此停歇甚至產卵。

為了讓民眾了解八卦山豐富的自然生態，同時宣導環境保育的重要，彰化縣政府及文祥國小今天上午在彰化市成功營區內舉辦「2019紫耀八卦─斑蝶回娘家」活動，與會的彰化縣長王惠美除歡迎鄉親這幾天攜老扶幼來生態園區裡欣賞蝴蝶翩翩飛舞姿態外，也強調縣府後續將相關地方整理，把八卦山打造為休閒旅遊及教育園區，展現八卦山上自然生態之美。

護聖宮教育基金會董事長林肇睢表示，全世界只有兩個地方有世界級的蝴蝶遷徙，一個是墨西哥的帝王谷，另一個就在台灣，而在台灣這些自然生態經常被漠視，台灣富有多元自然地形與生態環境，必須跟隨世界潮流，要節能減碳並發展休閒觀光，倡導休閒經濟、強化生態保育，期望更多人關心台灣這塊土地。

這項活動是由文祥國小承辦，活動除了有「蝴蝶生態觀察導覽」外，還有「蝴蝶知識趣味闖關」、「DIY親手做禮物」及「學校環境教育成果展示與義賣」與「藝文表演」。另外，還有學校將平日環境教育推動上的成果與作品進行展示與義賣，其中有無毒雞蛋、蔬菜、蜂蠟產品、木工作品、文創小物、香田米及古早味大麵包等，琳瑯滿目，可見得各級學校相當重視環境教育的推動並結合手作課程，讓學生能親手操作為環境保育付出心力。

彰化縣生態解說員陳美娟說，依她長期觀察大佛區附近縣府種有種高氏佛澤蘭，幾度有非常多紫斑蝶在附近飛舞，另外在芬園八卦山蝴蝶園、彰化市成功營區也有栽種，也都是欣賞紫斑蝶的好地點。