南投縣長換人「坐」 正牌縣長靠邊站幫解惑

2019-04-19 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣議員兼任南投國小家長會長蔡宗智今率該校師生到縣府參訪，縣長林明溱親自接待導覽，說明縣長室和各局處運作，更讓出縣長座椅讓學生體驗當縣長感覺，也勉勵他們勤讀書、多運動、幫忙做家事。

林明溱說，孩子是未來的主人翁，也是南投未來的希望，因此當議員和校方提出到盼讓師生到縣府參訪，瞭解行政機關運作就一口答應，學生也提出不少縣政、教育、個人生涯規劃及運動養生等面向的問題，挺直接犀利的，也都很有想法。

南投國小28名四年級學生今在蔡宗智和校長吳欲豐陪同下走進縣府，第一站就是參觀縣長室，多數孩童認為縣長室應該很氣派，對於縣長室風格樸實感到相當訝異，之後更輪流坐上縣長座椅體驗當縣長的感覺，林則站在一旁合影留念。

此外，林明溱還大方拿出辦公室內的餅乾、糖果與學生們分享，林的長孫林詮理也在學生隊伍中，而他說，透過參訪和提問才知道爺爺工作繁重且辛苦，未來會更加孝順長輩，也會認真讀書，希望自己將來也能為更多人服務。

蔡宗智則說，學生能利用社會課到縣府做校外參訪，實地瞭解縣府運作和縣政推動，且與縣長面對面對談，這也是很好的學習機會，因此盼縣府未來能提供更多機會，讓更多學生前來參觀，讓他們對縣政運作有更深入的瞭解。