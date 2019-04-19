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【即時短評】政客鼓動民粹反對重大建設 是地方不幸

2019-04-19 19:31聯合報 記者何烱榮╱即時報導

政客鼓動盲目的民粹，是國家的災難，也是地方的不幸。20多年前，若不是立法委員、縣議員和鄉鎮民代表帶頭抗爭阻擾，彰化縣二溪路拓寬工程、台76線延伸銜接台61線工程早已完工通車。

148線（二溪路）是溪湖鎮與二林鎮最重要的交通要道，前縣長阮剛猛要把12公尺寬舊路拓寬成24公尺，遭遇民代率眾強烈抗爭，聲稱鄉下不需要這麼寬的大路；縣府只好做到溪湖都市計畫區部分，後半段被迫停擺。直到7年前，前縣長卓伯源恢復推動，溪湖都計區外的2.2公里路段已完工，溪湖橋到二林鎮萬興油仔溝橋的1.9公里仍在施工，預定今年底完工。

1990年間，時任行政院長的郝柏村推動國家建設6年計畫，規畫12條東西向快速公路；阮剛猛配合辦理台76線（漢寶草屯線東西向快速公路），同樣遭遇民代率眾抗爭；因無法溝通，最後，台76高架路段只做到福興工業區附近，即彰水路交流道，往西路段改成利用員林大排兩側的平面道路，原計畫銜接台61線的路段，只好放棄。

事後，因台61線（西濱快速公路）彰化縣段陸續完工，縣府重提擱置多年的台76線延伸工程計畫，歷經江宜樺、張善政、林全、賴清德等4位行政院長，終於在今年1月間定案。延伸路線全長20.8公里，路寬40公尺，沿線設置3個交流道；因串連5個都市計畫區土地，涵蓋埔鹽、福興、溪湖、二林等4個鄉鎮行政區，及3個工業園區，總經費需140億元。

行政院長蘇貞昌希望中央和地方一起合作，縮短都市計畫變更、用地徵收的作業期程，不要拖到預定的8年後，即民國114年下半年才完工通車。計畫路線的都市計畫變更、用地徵收作業，都非易事，尤其近年農地飆漲，徵收的阻力會有多大，很難預測與掌握，能按計畫完工就很幸運。

這兩項地方重大的交通建設工程，都因民粹而延誤，懸宕多年後，二溪路因地方發展造成交通瓶頸、台76線延伸計畫因地方經濟與觀光發展需求，最後還是要辦理，但用地徵收和工程經費都大幅增加，當年帶頭抗爭、阻擾的政客仍健在，不知是否心安？

彰化縣148線縣道溪湖到二林的拓寬工程，20年前因民代率眾抗爭而延宕，近年恢復施...
彰化縣148線縣道溪湖到二林的拓寬工程，20年前因民代率眾抗爭而延宕，近年恢復施工。記者何烱榮／攝影
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彰化縣台76線東西向快速公路延伸銜接台61線西濱快速公路的20.8公里工程，因2...
彰化縣台76線東西向快速公路延伸銜接台61線西濱快速公路的20.8公里工程，因20多年前民代率眾抗爭而受阻，延宕到今年才定案。記者何烱榮／攝影
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彰化縣148線縣道溪湖到二林的拓寬工程，20年前因民代率眾抗爭而延宕，近年恢復施...
彰化縣148線縣道溪湖到二林的拓寬工程，20年前因民代率眾抗爭而延宕，近年恢復施工。記者何烱榮／攝影
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