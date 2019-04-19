烏日會展中心朝多功能規劃 議員：恐淪為蚊子館

2019-04-19 19:18 中央社 台中19日電



烏日國際會展中心計畫為與水湳國際會展中心計畫有所區別，台中市政府朝多功能方向規劃，將變成多功能設施中心，市議員憂心，在沒有可行性評估下，恐淪為蚊子館。

台中市議會今天召開定期會，針對烏日國際會展中心興建計畫，國民黨籍市議員吳瓊華、民進黨籍市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡提出質詢。

吳瓊華表示，烏日會展中心計畫目前規劃為臨時性輔助的展館功能，市府未來在烏日會展中心的定位及興建是如何規劃。

張家銨、蔡耀頡指出，台中地區工具機、手工業產業興盛，業者希望能有國際級的會展中心，前市長林佳龍任內規劃，市長盧秀燕上任後卻變成「多功能設施中心」，同時因未辦理可行性評估，未來恐淪為蚊子館，「貨出不去、錢進不來、台中沒未來」。

江肇國表示，市府的專案報告，對台中市產業沒有診斷沒有解方，只是簡單描述現況，「前店後廠自由港」到頭來就只是蓋個會展中心，難道這樣就能發大財。

盧秀燕表示，烏日會展中心計畫的定位將朝多功能方向規劃，包括商業應用，商場的形式多元，有大賣場、電影院、百貨公司，將打造多功能的會展中心。

台中市經發局表示，烏日會展中心計畫將朝向具備展演、育樂或娛樂功能的「多功能設施中心」發展，透過產品的展示區設置，可供採購商再進入高鐵站區，可立即掌握產品採購資訊，可於該區進行會議洽商。