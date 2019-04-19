南投螢火蟲季今開跑 創新開放用APP集螢幣抽好禮

2019-04-19 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



「2019南投螢火蟲季」今開跑，南投縣政府今年不僅串連縣內4大賞螢區，更結合春遊補助再加碼方案，民眾還可透過手機APP尋找螢火蟲罐子，集螢幣抽總價值25萬元好禮。

縣府指出，南投縣是全台螢火蟲最密集的基地，按地區可分成國姓、竹山鹿谷、日月潭和奧萬大4大賞螢熱區，今年各螢區則依在地特點推出導覽行程或特色遊程，盼帶給遊客不同的賞螢體驗。

日月潭以桃米、頭社、蓮華池、水社和潭南等有紙藝DIY、採果、探索魚蝦和原民文化等套裝行程；國姓以泰雅渡假村和惠蓀林場為主，從即日起至5月，每晚辦理賞螢導覽活動。

奧萬大從22日至下月12日每晚有賞螢導覽，還有2天1夜賽德克文化技藝遊程；竹鹿地區賞螢點有溪頭、小半天、杉林溪、鳳凰谷鳥園、鳳凰教育園區和三生緣區等地，另每週末假日可向鹿谷公所報名導覽解說活動，至28日止。

縣府秘書長洪瑞智說，為配合螢火蟲季，螢區周邊商家和旅宿業者推優惠，還可搭配春遊補助加碼方案，入住合作旅宿每晚可抵房價現金500元，還有機會獲加碼的電子消費券500元，詳見南投春旅網頁（https://ppt.cc/fkbRkx）。