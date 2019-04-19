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南投螢火蟲季今開跑 創新開放用APP集螢幣抽好禮

2019-04-19 18:11聯合報 記者賴香珊╱即時報導

「2019南投螢火蟲季」今開跑，南投縣政府今年不僅串連縣內4大賞螢區，更結合春遊補助再加碼方案，民眾還可透過手機APP尋找螢火蟲罐子，集螢幣抽總價值25萬元好禮。

縣府指出，南投縣是全台螢火蟲最密集的基地，按地區可分成國姓、竹山鹿谷、日月潭和奧萬大4大賞螢熱區，今年各螢區則依在地特點推出導覽行程或特色遊程，盼帶給遊客不同的賞螢體驗。

日月潭以桃米、頭社、蓮華池、水社和潭南等有紙藝DIY、採果、探索魚蝦和原民文化等套裝行程；國姓以泰雅渡假村和惠蓀林場為主，從即日起至5月，每晚辦理賞螢導覽活動。

奧萬大從22日至下月12日每晚有賞螢導覽，還有2天1夜賽德克文化技藝遊程；竹鹿地區賞螢點有溪頭、小半天、杉林溪、鳳凰谷鳥園、鳳凰教育園區和三生緣區等地，另每週末假日可向鹿谷公所報名導覽解說活動，至28日止。

縣府秘書長洪瑞智說，為配合螢火蟲季，螢區周邊商家和旅宿業者推優惠，還可搭配春遊補助加碼方案，入住合作旅宿每晚可抵房價現金500元，還有機會獲加碼的電子消費券500元，詳見南投春旅網頁（https://ppt.cc/fkbRkx）。

另縣府在26日推出「螢花秘境」APP遊戲，玩法類似「寶可夢」，用手機免費下載「LIFI未來生活」APP，註冊後在南投賞螢熱區或周邊景點開啟，按地圖找螢火蟲罐子集螢幣，就可用螢幣抽禮券、電影票、優惠券等總價值達25萬元獎品。

2019南投螢火蟲季今開跑，縣府串連4大賞螢區，結合春遊補助方案，還可透過手機玩...
2019南投螢火蟲季今開跑，縣府串連4大賞螢區，結合春遊補助方案，還可透過手機玩遊戲集螢幣抽獎。圖／南投林管處提供
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南投螢火蟲季今開跑，縣府串連4大賞螢區、春遊補助方案，透過手機玩遊戲可集螢幣抽獎...
南投螢火蟲季今開跑，縣府串連4大賞螢區、春遊補助方案，透過手機玩遊戲可集螢幣抽獎。記者賴香珊／攝影
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南投螢火蟲季今開跑，縣府串連4大賞螢區、春遊補助方案，透過手機玩遊戲可集螢幣抽獎...
南投螢火蟲季今開跑，縣府串連4大賞螢區、春遊補助方案，透過手機玩遊戲可集螢幣抽獎。記者賴香珊／攝影
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南投螢火蟲季今開跑，竹鹿地區賞螢點有溪頭、妖怪村、杉林溪等地，每週末假日鹿谷公所...
南投螢火蟲季今開跑，竹鹿地區賞螢點有溪頭、妖怪村、杉林溪等地，每週末假日鹿谷公所有導覽解說。記者賴香珊／攝影
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南投螢火蟲季今開跑，今年串連4大賞螢區、春遊補助方案，透過手機玩遊戲可集螢幣抽獎...
南投螢火蟲季今開跑，今年串連4大賞螢區、春遊補助方案，透過手機玩遊戲可集螢幣抽獎。記者賴香珊／攝影
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南投螢火蟲季今開跑，魚池鄉九族文化村也推出「白天玩九族，晚上賞螢趣」優惠活動。記...
南投螢火蟲季今開跑，魚池鄉九族文化村也推出「白天玩九族，晚上賞螢趣」優惠活動。記者賴香珊／攝影
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南投螢火蟲季今開跑，國姓地區以泰雅渡假村和惠蓀林場為主，即日起每晚有賞螢導覽活動...
南投螢火蟲季今開跑，國姓地區以泰雅渡假村和惠蓀林場為主，即日起每晚有賞螢導覽活動。記者賴香珊／攝影
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