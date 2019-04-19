抗空汙 中市今年增設350個微型感測器
台中市環保局全力防制空汙，今年與環保署合作要在工廠、學校、公共場所人口密集區增加350個「微型感測器」布點，鄰近感測器100至300公尺，讓民眾快速掌握空氣品質即時參考數據，以利進行相關防護及準備。
環保局表示，台中市106年已布建511個微型感測器，設置數量領先其他縣市，今年再與環保署合辦「台中市空氣品質感測物聯網布建計畫」，預定年底前完成350個「微型感測器」布點。
環保局指出，現行已安裝的微型感測器，主要安裝在工業區週邊地區，做為汙染稽查的輔助工具，並透過大數據分析，鎖定有汙染之虞的源頭加強深度稽查，揪出違規廠家。
環保局說，微型感測器設置經嚴謹比對、品管措施，數據品質有保障，今年完成增設350個微型感測器後，台中微型感測器數量將達861個，可提供更多元數據，讓民眾可迅速取得最即時空氣品質資訊。
民眾想即時了解微型感測器空品資料，可透過環保署設立的「愛環境」資訊網：（ https://ienv.epa.gov.tw/ ）、民生公共物聯網（ https://ci.taiwan.gov.tw/dsp/visual.aspx）查詢，各個感測點每3分鐘有1筆PM2.5即時數據，網站內還有周邊的環境機構、各類設施，也可作為空品分析的依據。
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