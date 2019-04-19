抗空汙 中市今年增設350個微型感測器

2019-04-19 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市環保局全力防制空汙，今年與環保署合作要在工廠、學校、公共場所人口密集區增加350個「微型感測器」布點，鄰近感測器100至300公尺，讓民眾快速掌握空氣品質即時參考數據，以利進行相關防護及準備。

環保局表示，台中市106年已布建511個微型感測器，設置數量領先其他縣市，今年再與環保署合辦「台中市空氣品質感測物聯網布建計畫」，預定年底前完成350個「微型感測器」布點。

環保局指出，現行已安裝的微型感測器，主要安裝在工業區週邊地區，做為汙染稽查的輔助工具，並透過大數據分析，鎖定有汙染之虞的源頭加強深度稽查，揪出違規廠家。

環保局說，微型感測器設置經嚴謹比對、品管措施，數據品質有保障，今年完成增設350個微型感測器後，台中微型感測器數量將達861個，可提供更多元數據，讓民眾可迅速取得最即時空氣品質資訊。