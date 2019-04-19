親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

抗空汙 中市今年增設350個微型感測器

2019-04-19 17:38聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市環保局全力防制空汙，今年與環保署合作要在工廠、學校、公共場所人口密集區增加350個「微型感測器」布點，鄰近感測器100至300公尺，讓民眾快速掌握空氣品質即時參考數據，以利進行相關防護及準備。

環保局表示，台中市106年已布建511個微型感測器，設置數量領先其他縣市，今年再與環保署合辦「台中市空氣品質感測物聯網布建計畫」，預定年底前完成350個「微型感測器」布點。

環保局指出，現行已安裝的微型感測器，主要安裝在工業區週邊地區，做為汙染稽查的輔助工具，並透過大數據分析，鎖定有汙染之虞的源頭加強深度稽查，揪出違規廠家。

環保局說，微型感測器設置經嚴謹比對、品管措施，數據品質有保障，今年完成增設350個微型感測器後，台中微型感測器數量將達861個，可提供更多元數據，讓民眾可迅速取得最即時空氣品質資訊。

民眾想即時了解微型感測器空品資料，可透過環保署設立的「愛環境」資訊網：（ https://ienv.epa.gov.tw/ ）、民生公共物聯網（ https://ci.taiwan.gov.tw/dsp/visual.aspx）查詢，各個感測點每3分鐘有1筆PM2.5即時數據，網站內還有周邊的環境機構、各類設施，也可作為空品分析的依據。

台中市抗空汙，今年在工廠、學校、公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」。...
台中市抗空汙，今年在工廠、學校、公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」。圖／台中市環保局提供
分享

空氣品質台中市環保署
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

台中太平運動場停車難 民眾籲挖地下停車場

2019-04-19 14:40

台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19

體貼客戶需求 黏著劑代理商自創點膠機

2019-04-19 11:38

勸購公益鞋逢甲創造「循環經濟」 義賣送國際弱勢

2019-04-19 08:52

預立醫療照護諮商收費高又無健保 弱勢者根本付不起

2019-04-19 08:04

埔榮預立醫療照護諮商中心啟用 重症患者擁病主權

2019-04-19 08:04

高鐵吸客 國道服務區拚特色

2019-04-18 23:38

南投設砂石廉政平台 監測野溪及夜間盜採

2019-04-18 23:29

中市飲料袋免費借用站 新增市政大樓3處

2019-04-18 23:26

綠批花博免費政策 盧秀燕回嗆雙重標準

2019-04-18 23:26

369敬老金排富挨批 王惠美：若不必借錢 任何福利都敢做

2019-04-18 23:21

反壟斷碼頭及銅土汙染水域 台中碼頭工會300人抗議

2019-04-18 23:18

盧秀燕施政報告「延續、創新」 議員感覺無新意

2019-04-18 23:14

捉蛇勤務 台中、彰化順利外包

2019-04-18 23:11

彰縣369敬老禮金要排富 縣長：不必借錢福利都敢做敢發

2019-04-18 20:15

影／議員批免費看花博擴大虧損？ 盧秀燕：雙重標準

2019-04-18 20:09

台中購物節送千萬豪宅 議員質疑千萬買得到？

2019-04-18 20:05

養雞業者曝曬雞糞被嫌臭 居民怒：活該住這裡嗎？

2019-04-18 19:38

捉蛇勤務外包 彰化終於標出彰化、田中、溪湖三區

2019-04-18 16:04

台南七股易淹水區增三面防災避難看板 台鹽捐的

2019-04-18 15:36

別侷限自己的可能性！ 台大博士生回母校弘光分享

2019-04-18 14:42

台中花博第700萬遊客誕生！ 幸運兒喜獲iPhone XS

2019-04-18 13:59

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

被嚇醒！台南凌晨不到20分鐘大雷雨 安中路積水10公分

2019-04-19 09:06

影／貢寮百年石頭屋恐遭拆 村民搶救：給千萬元也不要

2019-04-18 21:18

雙城論壇柯文哲不邀議員參加 遭痛罵「混蛋市長」

2019-04-18 19:39

吳芳銘：高雄今年1到4月 果品外銷量達4603公噸

2019-04-18 17:54

彰縣369敬老禮金要排富 縣長：不必借錢福利都敢做敢發

2019-04-18 20:15

基隆迴車塔晩上水狂洩淹大水 原來浮球壞了

2019-04-18 23:45

【即時短評】石頭屋消失了 五星級海景房要看什麼？

2019-04-18 21:21

被罵混蛋市長 柯文哲要求議員道歉把那兩字收回去

2019-04-19 12:16

澎湖花火節開鑼 無人機搭絢爛煙火點亮澎湖夜空

2019-04-18 22:44

世界唯一的檜木森林火車 來嘉義市春遊就可免費搭

2019-04-18 20:12

影／議員批免費看花博擴大虧損？ 盧秀燕：雙重標準

2019-04-18 20:09

台南凌晨一陣暴雨 市議員服務處淹水被迫關門

2019-04-19 14:41

議員批台南有「三輸」 黃偉哲：全盤檢討

2019-04-18 23:52

龜山蘆竹滿山桐花 議員批巿府：沒辦活動只能自己賞

2019-04-19 10:21

還「位」於民！新北揪出路邊久停積欠車 2年拖吊260輛

2019-04-19 13:11

3家客運照顧輪椅族 固定設計9月全改裝

2019-04-19 00:33

台中購物節送千萬豪宅 議員質疑千萬買得到？

2019-04-18 20:05

貢寮百年石頭屋恐拆 村民搶救 「給我1千萬也不要」

2019-04-18 23:46

雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02

輪椅族搭公車新設計 扣綁安全帶省時

2019-04-19 00:27

養雞業者曝曬雞糞被嫌臭 居民怒：活該住這裡嗎？

2019-04-18 19:38

小野選後回鍋掌文化基金會 北市議員砲轟

2019-04-19 00:15

西子灣蔣介石行館更名 遭否決

2019-04-18 23:34

颮線南襲！天空厚重烏雲超震撼 網友：薩諾斯來了？

2019-04-19 17:23

林口公園路櫻花盛開 散步其中好浪漫

2019-04-18 20:07

媽祖託夢了嗎？柯文哲：參加遶境感受基層生命力量

2019-04-19 11:02

麻豆國小獲日本直笛賽兩大獎 黃偉哲：完成不可能任務

2019-04-19 08:11

台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19

預立醫療照護諮商收費高又無健保 弱勢者根本付不起

2019-04-19 08:04

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-18 23:59

仁德武德宮慶趙府元帥誕辰 10888斤大龜王供民眾擲筊

2019-04-19 13:00

改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50

影／基隆中山一路迴車塔變瀑布 水塔破管馬路淹大水

2019-04-18 22:05

勸購公益鞋逢甲創造「循環經濟」 義賣送國際弱勢

2019-04-19 08:52

野柳「夜訪女王」今登場 燈光秀搶先曝光

2019-04-18 23:39

大型車轉彎 新裝置示警

2019-04-19 00:34

醜止滑墊byebye！ 汐止金龍市場全面改地坪

2019-04-19 13:33

高雄清晨強降雨 環保局加強側溝清疏防治登革熱

2019-04-19 11:10

無人機群飛 媽祖夜空「顯靈」

2019-04-18 23:46

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top