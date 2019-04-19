台中太平運動場停車難 民眾籲挖地下停車場

2019-04-19 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平運動場每遇舉辦活動就有停車之苦，民眾籲開挖地下停車場。記者黃寅／攝影 分享 facebook 台市市太平運動場經常是大型活動的舉辦地點，也是選舉期重要的集會場地，但每遇有活動，因停車空間不足，民眾更是苦於找不到停車位，違規停車嚴重。民眾反映，有必要增設停車場，最佳之道是就在運動場下開挖，興建地下停車場。

太平運動場位在中興東路與永平一段間，是太平市中心重要的活動集會場所，雖然路口有一立體停車場，但因為量體小，遇有活動舉辦時根本不夠用。

也有民眾說，停車場平日很高比例都出租給長約使用，即使平日想進入停放，也不見得有位子，利用率不高。

永平路上長安醫院公關劉瑞庭也指出，因為醫院患者多，雖有地下兩層的停車位，但仍嫌不足，若是一旁的運動場可以挖地下停車，不僅大型活動時可以運用，平日也方便就醫民眾使用，造福就醫患者。

當地居民也指出，在中興東路與永平一段路口的立體停車場如何經營使用，以做到最大的使用率，應該進一步檢討；如果長租的比率太高，將影響平日想停車民眾的需求。

太平區公所公用課人員指出，該停車場目前有204個停車位，有近7成長租，目前交通局正進行委外經營評估，但對於現有停車管理人員如何安置，還是一個問題。至於太平運動場開挖地下停車場，亦有民眾建議，區公所亦曾行文運動局，但因牽涉層面大，運動局也尚在評估中。