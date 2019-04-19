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台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中肉品市場遷建案爭議不斷，台中市經發局今表示，109年6月會決定遷建地點。圖／...
台中肉品市場遷建案爭議不斷，台中市經發局今表示，109年6月會決定遷建地點。圖／台中市新聞局提供
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台中肉品市場遷建案爭議不斷，前市長林佳龍任內原訂遷建烏日，現任市長盧秀燕喊停，要重新評估選址。台中市長盧秀燕今早表示「一定遷建」。台中市經發局表示，明年6月會完成選址，市府會加強溝通，爭取地方支持。

台中肉品市場位於北區，設立超過40年，周邊人口增加，要求遷建的聲浪高漲，市府原規劃遷移到烏日區，原肉品市場用地的都市計畫以便稱為道路、公園、商業區與住宅區，不過盧秀燕上任後喊卡。

台中市議會今專案報告，多名議員關切肉品市場案，北區議員謝明源、賴佳微與陳文政都批評，肉品市場造成當地汙染、臭氣沖天，周邊人口已飽和，應儘早遷建。不過烏日區議員吳瓊華說，烏日作為台中副都心，已經有焚化爐，不應該再把肉品市場遷到烏日。

盧秀燕說，現有肉品市場太過老舊，周圍人口密度過高，肉品市場一定要遷址改建，落實她的競選承諾；不過重大建設都有不同意見，市府會發揮耐心妥善溝通，消除爭議。

經發局副局長李逸安說，北區肉品市場設備老舊，都市計畫已變更使用分區，市府正在積極選址，預計109年6月會完成選址，遷場前會積極與地方溝通。

經發局表示，肉品市場遷廠地點的評估，包含軍方閒置土地、閒置公有地、本市規劃中的產業園區、台糖閒置土地等，市府會審視鄰地土地使用現況、交通可及性、與現有肉品市場區域的關聯性等。

市府強調，現有肉品市場搬遷之前，會加強改善汙染防治設備，先改善場區下水道系統，利用雨汙水分流規劃，將汙水集流至汙水處理場，汙水廠會以密封方式，搭配除臭設施，減少臭味逸散，改善周邊環境品質。

肉品盧秀燕台中市
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