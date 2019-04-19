抗空污數據透明 中市增350個微型感測器

2019-04-19 13:10 中央社 台中19日電



對抗空污也讓空氣品質數據更透明，台中市環保局年底前在工廠、學校及公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」布點，使鄰近100至300公尺民眾快速掌握空品即時參考數據。

環保局今天表示，台中市在民國106年已布建511個微型感測器，為使民眾獲得更多元數據，今年將與行政院環保署合辦「台中市空氣品質感測物聯網布建計畫」。預定年底優先於工廠、學校及公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」布點，以利鄰近感測器100至300公尺民眾快速掌握空氣品質即時參考數據。

對於現行已安裝的微型感測器，環保局指出，主要安裝於工業區周邊地區，做為污染稽查的輔助工具，並透過大數據分析，鎖定有污染之虞的源頭加強深度稽查，揪出違規廠家。

環保局表示，微型感測器設置經嚴謹比對及品保品管措施，數據品質有保障，今年完成增設350個微型感測器後，台中市的微型感測器數量將達861個，可提供更多元數據，讓民眾可迅速取得最即時空氣品質資訊，及早進行相關防護及準備。

環保局指出，相關資料可透過環保署設立的「愛環境」資訊網及「民生公共物聯網」，查詢各個感測點每3分鐘1筆的PM2.5（細懸浮微粒）即時數據。