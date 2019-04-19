體貼客戶需求 黏著劑代理商自創點膠機

2019-04-19 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



聯億材料公司總經理林建志原代理黏著劑，因聽到客戶生產線困擾，決定設計點膠機。記者莊琇閔/攝影 分享 facebook 因為體貼客戶的需求，讓原本只代理專業黏著劑的聯億材料公司總經理林建志，研發出點膠機，由於運用範圍廣及醫療、電子、電機及IT產品組裝業，除擴大公司的經營，也協助客戶在產能升級，在日前剛結束的「台南自動化機械暨智慧製造展」受到業界肯定。

總經理林建志所創的企業精神即為「除破碎的心黏不住，其他皆可為您服務」，不但表達商品的專業性，也是他個人人生歷練的寫照。學國貿的林建志，曾擔任知名車燈大廠國外業務、食品原料業務，也曾開店賣過咖啡，豐富的業務工作經驗，讓他在創業後始終盡力達成客戶需求。

原本聯億材料在2008年創業時，僅代理各式黏著劑產品，但是常有客戶向林建志反映，雖然原料品質優良，不過在生產線上的人員操作時，常因作業員的個人經驗不同，無法精準點膠。林建志便積極設計適合的點膠機，只要搭配不同的膠閥，就可調整使用的膠量，讓產程加快也更穩定。

林建志解釋，點膠雖只是生產流程中的一環，卻是至關重要，像是過去華為手機就曾因為螢幕縫隙有膠水溢出的狀況，造成膠水浪費，也影響成品的品質，損失慘重。另外以飛機為例，如果有一個螺絲因為人為操作不當造成黏著劑不足，就可能影響整個飛安，由此可知，定量精準的點膠機對工業生產的重要性。

林建志表示，目前聯億的自動點膠設備全在台灣生產製造，獨創業界開發全新一代視覺化程式編輯畫面，人機觸控面板，直覺式圖像指令觸控編輯。大幅縮短操作人員教育訓練時間，有效達到產線人員靈活調配機制，是生產線最佳的生產利器。