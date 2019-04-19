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勸購公益鞋逢甲創造「循環經濟」 義賣送國際弱勢

2019-04-19 08:52聯合報 記者喻文玟╱即時報導

逢甲經濟系校友企業「鎰呈行」工業用布專門提供給adidas、Reebok大廠，每...
逢甲經濟系校友企業「鎰呈行」工業用布專門提供給adidas、Reebok大廠，每年都有剩餘布料，校方提出「循環經濟策略」與台灣老鞋廠「榮迪興」合作，利用餘布製作「s.School FoCUs公益鞋」。圖／逢甲提供
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國際愛心，誰說只能送舊鞋。近年「舊鞋救命」在台灣掀起風潮，每年都有公益團體募集二手鞋子送到非洲。逢甲大學社會創新學院與台灣廠商合作，推出100％ Made in Taiwan「s.School FoCUs公益鞋」，利用幫國際品牌生產adidas、Reebok的鎰呈行高級布料，民眾買一雙，企業捐一雙。

逢甲社會創新學院長翟本瑞表示，「公益鞋」的構想來自於去年與經濟系校友企業「鎰呈行」交流，鎰呈行生產高級工業用布提供給adidas、Reebok、New Balance等國際大廠使用，但每年皆有餘料，才有了「加值利用、循環經濟」的企業責任構想。

翟本瑞指出，逢甲開設「鞋類產業人才學分學程」，學校當媒介鏈結台灣50年的老鞋廠「榮迪興」與「鎰呈行」共同合作生產100％「台灣製造」公益鞋。

逢甲把這款公益鞋取名「s.School FoCUs」是一款循環經濟的概念鞋，以鎰呈行的餘料循環再利用，學程學生設計鞋款圖樣、申請商標，再由榮迪興生產製造，最後再由師生品牌建構、行銷，提供公益團體或弱勢貧童使用，創造「產業、學校、公益」三贏。

今年「s.School FoCUs」根據剩餘布料，生產300雙，主打「買一雙送一雙」，消費者買一雙鞋，另一雙則由逢甲學生學及社福團體合作，送往海內外有需要的地區，4月9日試賣，100雙已被校內師生搶購一空。

校長李秉乾表示，每年寒、暑假學生會當國際志工，「送一雙」的另100雙鞋讓學生帶去海外做公益，今年另外100雙和國際佛光會、家扶基金會合作，結合社福品牌，把愛心散播到台灣偏鄉或世界各地。

校長李秉乾說，第一代s.School FoCUs公益鞋大獲好評，「送一雙」的另100雙鞋贈鞋行動，會在今年暑假由執行國際體驗計畫的學生送到東南亞。

其餘100雙今年和國際佛光會、家扶基金會合作，把大家的愛心散播到台灣偏鄉或世界各地，希望未來和台灣的社福單位合作，也在島內送愛。

逢甲社會創新學院推出「s.School FoCUs公益鞋」，校長李秉乾也以行動支...
逢甲社會創新學院推出「s.School FoCUs公益鞋」，校長李秉乾也以行動支持。圖／逢甲提供
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逢甲經濟系校友企業「鎰呈行」工業用布專門提供給adidas、Reebok大廠，每...
逢甲經濟系校友企業「鎰呈行」工業用布專門提供給adidas、Reebok大廠，每年都有剩餘布料，校方提出「循環經濟策略」與台灣老鞋廠「榮迪興」合作，利用餘布製作「s.School FoCUs公益鞋」。圖／逢甲提供
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逢甲經濟系校友企業「鎰呈行」工業用布專門提供給adidas、Reebok大廠，每...
逢甲經濟系校友企業「鎰呈行」工業用布專門提供給adidas、Reebok大廠，每年都有剩餘布料，校方提出「循環經濟策略」與台灣老鞋廠「榮迪興」合作，利用餘布製作「s.School FoCUs公益鞋」。圖／逢甲提供
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