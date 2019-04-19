預立醫療照護諮商收費高又無健保 弱勢者根本付不起

2019-04-19 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



因應病人自主權利法施行，南投縣衛生局今年將完成輔導縣內南投、埔里和竹山等3地4家醫院成立醫療照護諮商專責機構，現剩竹山待核定開辦；唯該服務尚無健保給付，諮詢時間和收費均由院方自行安排。

南投縣衛生局指出，104年12月18日立法院三讀通過「病人自主權利法」，施行日為公布3年後，而在今年元月6日起施行，縣內因此輔導衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院和竹山秀傳醫院提供預立醫療照護諮商服務。

南投縣內預立醫療照護諮商全採預約制，唯諮商費用從每人每小時2400至3000元不等，但目前該法令政策尚無健保給付，須全額自費，而高額費用恐降低可能民眾簽署意願，甚至阻礙貧戶或弱勢族群的善終選擇權。

對此，衛生局長黃昭郎說，衛福部考量高額費用恐影響部分民眾病主權，因此針對低收、中低收入戶等弱勢族群提供優免服務，像具榮民身分至埔榮免掛號和諮商費，南投醫院提供中低收入免門診諮商費，低收入民眾免相關行政費用。