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埔榮預立醫療照護諮商中心啟用 重症患者擁病主權

2019-04-19 08:04聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台中榮民總醫院埔里分院「預立醫療照護諮商中心」啟用，提供重症患者諮商評估簽署預立...
台中榮民總醫院埔里分院「預立醫療照護諮商中心」啟用，提供重症患者諮商評估簽署預立醫療決定書。圖／埔榮提供
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病人自主權利法今年元月上路，台中榮民總醫院埔里分院成立「預立醫療照護諮商中心」，日前揭牌啟用，重症患者可預約與院內諮商團隊評估討論，並簽署預立醫療決定書，確保自身權益和尊嚴，追求善終。

中榮埔里分院指出，病人自主權利法今年元月6日起施行後，末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人狀態、極重度失智，以及其他經中央主管機關公告之重症（如罕病、漸凍人）等5類患者得在意識清楚狀態下，諮商簽署預立醫療決定書。

中榮埔里分院長徐蔚慈說，過去因無相關法規保障病人權益，重症患者就算簽下放棄急救同意書，仍可能因家屬不同意，而在違反患者意願的狀況下實施CPR、電擊、插管治療、人工餵養等救護措施，對無法反抗的病人而言，格外煎熬。

而病人自主權利法的施行，符合條件的重症患者可在意識清楚狀態下，至有提供預立醫療照護諮商的醫療機構，埔榮表示，經諮商評估討論後，患者可依自身意願簽署預立醫療決定書，再由該機構完成健保卡註記作業，以維護尊嚴追求善終。

徐蔚慈提到，院內預立醫療照護諮商中心現已開放諮詢預約，由院內醫師、護理師和社工師組成諮商團隊與患者討論評估，預先寫下對未來醫療決策的意見和決定，不僅確保自身權益，也讓家屬毋須經歷天人交戰的抉擇。

在埔榮首位簽下預立醫療決定書的志工李德萬說，在安寧病房看過太多生離死別，也看過不少家屬因不捨急救，卻延長病人痛苦，感慨很深；徐則說，預立簽署可減少病人痛苦、家人不必為難，醫院也能避免無效醫療資源的浪費，可說是三贏。

台中榮民總醫院埔里分院「預立醫療照護諮商中心」啟用，提供重症患者諮商評估簽署預立...
台中榮民總醫院埔里分院「預立醫療照護諮商中心」啟用，提供重症患者諮商評估簽署預立醫療決定書。圖／埔榮提供
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台中榮民總醫院埔里分院「預立醫療照護諮商中心」啟用，提供重症患者諮商評估簽署預立醫療決定書。圖／埔榮提供
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病人自主權埔里
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