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高鐵吸客 國道服務區拚特色

2019-04-18 23:38聯合報 記者余采瀅張雅婷呂開瑞范榮達趙容萱／連線報導

國道三號清水服務區穩坐營收冠軍。 記者余采瀅／攝影
國道三號清水服務區穩坐營收冠軍。 記者余采瀅／攝影
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高鐵吸走南來北往旅客，也直接衝擊國道運輸商機。號稱全台最會賺錢的「金雞母」國道三號清水服務區，前年年營業額7億3千9百萬元，去年卻下滑至7億7百元；去年受大環境影響，國道三號車流明顯減少，尤其南投以南更為嚴重。為此國道各服務區力拚轉型，也有不錯成績。

逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰表示，高鐵旅運量成長，確實衝擊高速公路使用人次。他建議國道服務區可往「精緻化」經營，建立特色或與當地文創結合，不僅是民眾短暫休息的過路站，而成為可以長時間休憩的景點，進而帶動服務區業績。

新東陽國道營運部協理梁桓碩表示，清水服務區共40個櫃位，在假日用餐尖峰時段，美食街的用餐座位常一位難求，而占地500坪的頂樓規畫100個座位，使用率卻不超過6成。為消化尖峰時段的用餐人潮，清水服務區決定投入千萬打造電動手扶梯，連動室內與頂樓空間；頂樓空間座位將增至300個，並微調服務區部分櫃位與設計，注入新產品。

統一超商3月1日起接手泰安服務區，將以「城堡樂園」為主題，並整合集團旗下關係企業，加上異業合作，預計引進40個櫃位，6月開幕營運。

關西服務區自105年引進小農販賣區，業績年年成長，去年月收入不到30萬，今年每月都突破40萬。西湖服務區打造國道唯一跨越高速公路的「甜蜜月橋」，讓人潮持續回流。

國道高鐵高速公路
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