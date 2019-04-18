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影／施政報告挨批「空包彈」中市府：不分藍綠有創新有延續

2019-04-18 20:51聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

民進黨台中市議員陳淑華今天在議會對市盧秀燕長施政報告質詢，質疑盧秀燕對市政沒方向、沒想法，整個施政報告就是複製前任的報告，市民也都說盧秀燕好像都沒什麼作為，不難看出為什麼接連幾份百日民調盧秀燕會吊車尾。

台中市新聞局長吳皇昇表示，說明政策有延續更有創新，市府團隊不會為反對而反對，而是站在更高的格局不分藍綠來處理台中市政，更不會為政治而批判，而是為市民關心的福利和建設來做事，這部分在施政報告當中都有展現，還請議員明察。

陳淑華說，盧秀燕的「前店後廠自由港」只是換個名稱而已，沒有新思維，完全缺乏核心政策理念。陳淑華說，盧秀燕對台中市缺乏願景、缺乏政策走向、施政作為毫無節奏，對台中市未來的4年發展深表憂心，恐怕會在區域競爭中嚴重落後。

陳淑華表示，盧秀燕第一次施政報告內容就只將林佳龍時期的各報告，複製再貼上，從頭到尾也看不到盧秀燕的施政想法，是一份空殼報告，完全的空包彈。盧市府運作的一百多天，沒有明確的政策方向，市長沒想法，公務體系也停滯不前。陳淑華更指出，除了例行事務的各局科室外，所有的負責規畫科室、研發科室幾乎停止作為，無怪乎施政就只能copy前任的施政報告。

吳皇昇表示，議員可能對報告有所誤會，市府施政報告內容緊扣陽光政治、空氣環保、活水經濟三大主軸，並闡述前店後廠自由港的概念，配以交通網路的建置，建設的興建與改善，並說明政策有延續更有創新。

台中市議員陳淑華批市長盧秀燕施政報告沒有方向。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳淑華批市長盧秀燕施政報告沒有方向。記者陳秋雲/攝影
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