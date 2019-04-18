彰縣369敬老禮金要排富 縣長：不必借錢福利都敢做敢發

2019-04-18 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣議會今天臨時會三讀通過今年追加減預算，369敬老禮金列排富、被追減預算仍引發藍綠議員砲火攻防，綠營議員認為縣府欺負長者、讓議員們背黑鍋；藍營議員及支持縣府不能借錢發369，不要債留子孫，彰化縣長王惠美則說，未來如果財源可以，不用借錢，任何福利都敢做敢發。

多名民進黨議員今天在議會外拉起白布條稱「王惠美欺負長者太甚」，尤瑞春說，法定福利缺口1.95億元，說去年編不足，不是要陷議員於不義?口口聲聲說沒錢，但卻追加預算15.13億元，這是欺負老人家。

民進黨議員葉國雄更怒問社會處長王蘭心說，刪369實在是欺負彰化縣20萬人的老人和議員。賴清美說，可拿1萬元的百歲人瑞只有200位，現在一般戶一個人才有1000元騙騙大家，什麼都不要做，這樣對嗎？陳秀寶說，369都編好了，還不發，就是讓議員背黑鍋。

不過藍營及多數無黨籍議員都支持調整369發放方式，國民黨議員劉淑芳先放了一段台北市長柯文哲說彰化會破產的影音，並說己有老人家跟她說「不要拿孫子的錢，369會債留子孫。」她去年就很憂心，認為一定要在財政許可下，不要債留子孫，369不是縣府自有財源，去年已建議有些錢應去還縣府的負債，而不是發369。

國民黨議員張雪如說，很不捨王蘭心的忍辱負重，有一位阿公對她說，兒子告誡他說「我們沒欠這種錢，不要領啦」，政府的錢是納稅人的錢，沒欠錢領了會衰，後來老人家就把錢拿來捐了，而且她也看到有帶名牌包的婦人也去領369，議員也不能當369的幫兇，要堅持對的事。

鄭俊雄也說，不要打腫臉充胖子，借錢來發錢給老人家，曹嘉豪說，法定福利就不足1.9億，兒少、身障、中低收入戶都編不足錢從哪裡來?

王惠美說，369要發放需要8億多，今年原只編7億多，若要發得再借錢追加一億元，而目前除了還有1.9億元社會福利缺口，兒童遊戲器材還有8000萬沒著落，社會處長很專業，不會因政治考量而編列預算，縣政是永續發展，不是為了一時的社會福利變成很多縣政沒辦法推動。

縣議員黃千宴說，老人福利只是給金錢嗎?要讓老人幸福感不是只一次拿到錢，而是要幫助真正需要的，更不是要給貪小便宜的人，像有些人為了領生育津貼而短暫來住彰化。

王蘭心說，今年社會處不是只有追減4億多元等369預算，也追加了2億多未編足的中低收入等預算，老人的照顧是要全面的，有的老人給錢還不會花，而要讓老人可以安心的在地老化。