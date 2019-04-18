親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國富豪選總統前例多 郭董財富PK川普結果竟是...

我們與新聞的距離：收視率掛帥 要贏就是要快？

彰縣369敬老禮金要排富 縣長：不必借錢福利都敢做敢發

2019-04-18 20:15聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣議會今天臨時會三讀通過今年追加減預算，369敬老禮金列排富、被追減預算仍引發藍綠議員砲火攻防，綠營議員認為縣府欺負長者、讓議員們背黑鍋；藍營議員及支持縣府不能借錢發369，不要債留子孫，彰化縣長王惠美則說，未來如果財源可以，不用借錢，任何福利都敢做敢發。

多名民進黨議員今天在議會外拉起白布條稱「王惠美欺負長者太甚」，尤瑞春說，法定福利缺口1.95億元，說去年編不足，不是要陷議員於不義?口口聲聲說沒錢，但卻追加預算15.13億元，這是欺負老人家。

民進黨議員葉國雄更怒問社會處長王蘭心說，刪369實在是欺負彰化縣20萬人的老人和議員。賴清美說，可拿1萬元的百歲人瑞只有200位，現在一般戶一個人才有1000元騙騙大家，什麼都不要做，這樣對嗎？陳秀寶說，369都編好了，還不發，就是讓議員背黑鍋。

不過藍營及多數無黨籍議員都支持調整369發放方式，國民黨議員劉淑芳先放了一段台北市長柯文哲說彰化會破產的影音，並說己有老人家跟她說「不要拿孫子的錢，369會債留子孫。」她去年就很憂心，認為一定要在財政許可下，不要債留子孫，369不是縣府自有財源，去年已建議有些錢應去還縣府的負債，而不是發369。

國民黨議員張雪如說，很不捨王蘭心的忍辱負重，有一位阿公對她說，兒子告誡他說「我們沒欠這種錢，不要領啦」，政府的錢是納稅人的錢，沒欠錢領了會衰，後來老人家就把錢拿來捐了，而且她也看到有帶名牌包的婦人也去領369，議員也不能當369的幫兇，要堅持對的事。

鄭俊雄也說，不要打腫臉充胖子，借錢來發錢給老人家，曹嘉豪說，法定福利就不足1.9億，兒少、身障、中低收入戶都編不足錢從哪裡來?

王惠美說，369要發放需要8億多，今年原只編7億多，若要發得再借錢追加一億元，而目前除了還有1.9億元社會福利缺口，兒童遊戲器材還有8000萬沒著落，社會處長很專業，不會因政治考量而編列預算，縣政是永續發展，不是為了一時的社會福利變成很多縣政沒辦法推動。

縣議員黃千宴說，老人福利只是給金錢嗎?要讓老人幸福感不是只一次拿到錢，而是要幫助真正需要的，更不是要給貪小便宜的人，像有些人為了領生育津貼而短暫來住彰化。

王蘭心說，今年社會處不是只有追減4億多元等369預算，也追加了2億多未編足的中低收入等預算，老人的照顧是要全面的，有的老人給錢還不會花，而要讓老人可以安心的在地老化。

議會最後在多數決三讀通過今年歲入追加預算數7億7800多萬元，歲出追加預算15億1399萬元。

彰化縣369敬老禮金列排富、被追減預算仍引發藍綠議員砲火攻防，藍營議員支持縣府不...
彰化縣369敬老禮金列排富、被追減預算仍引發藍綠議員砲火攻防，藍營議員支持縣府不能借錢發369，不要債留子孫。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣369敬老禮金列排富、被追減預算仍引發藍綠議員砲火攻防，綠營議員認為縣府欺...
彰化縣369敬老禮金列排富、被追減預算仍引發藍綠議員砲火攻防，綠營議員認為縣府欺負長者、讓議員們背黑鍋。記者林宛諭／攝影
分享

王惠美民進黨
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

養雞業者曝曬雞糞被嫌臭 居民怒：活該住這裡嗎？

2019-04-18 19:38

影／議員批免費看花博擴大虧損？ 盧秀燕：雙重標準

2019-04-18 20:09

台中購物節送千萬豪宅 議員質疑千萬買得到？

2019-04-18 20:05

捉蛇勤務外包 彰化終於標出彰化、田中、溪湖三區

2019-04-18 16:04

台南七股易淹水區增三面防災避難看板 台鹽捐的

2019-04-18 15:36

別侷限自己的可能性！ 台大博士生回母校弘光分享

2019-04-18 14:42

台中花博第700萬遊客誕生！ 幸運兒喜獲iPhone XS

2019-04-18 13:59

台東森林公園 重建蝴蝶復育區

2019-04-18 10:15

花博票務案 議員再退回 批政風處「輕放」

2019-04-17 23:14

台中老人健保補助 綠質疑排富 盧秀燕：沒說全恢復

2019-04-17 23:03

彰縣砍「369」重陽敬老金 將擴大老人乘車補助

2019-04-17 22:36

人口恐跌破8萬 埔里向日市長取經瞭解地方創生

2019-04-17 22:29

中市表揚6076位模範生 潘晨祐能文能武無障礙

2019-04-17 22:28

員林蜀葵花季催生者 詹錫芬辭世遺言要與花草長眠

2019-04-17 21:01

「寶島時代村」將復活 入村票價降南投人不用錢

2019-04-17 19:29

花博票務發包查有違失 誰該負責？

2019-04-17 19:21

施工疏忽毀他人祖墳 受害民眾控：還要花錢買塔位

2019-04-17 16:48

台中大安納骨塔水泥剝落鋼柱鏽蝕 議員爭取速整修

2019-04-17 15:54

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

雲林縣政府釋利多 明年5千戶免繳房屋稅

2019-04-18 10:20

苗栗山區下起4、5月雪 縣府公布賞桐勝地活動全攻略

2019-04-18 07:56

地震桃園停水？水公司：一度機電異常 沒停水啦

2019-04-18 14:52

換下30年舊制服 南市4千多名員警今天穿上新戰袍

2019-04-18 11:20

警察新制服上路 台東偏鄉部落：不習慣！

2019-04-18 11:18

墾丁夜市亂象是無解題？ 墾管處闢替代道路解難題

2019-04-18 17:21

「最毒海岸線」開挖 竹縣：尚有9564公噸集塵灰

2019-04-18 13:35

台中老人健保補助 綠質疑排富 盧秀燕：沒說全恢復

2019-04-17 23:03

網傳台中花博虧損近13億 市府反駁「非新團隊造成」

2019-04-18 13:07

捉蛇勤務外包 彰化終於標出彰化、田中、溪湖三區

2019-04-18 16:04

新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-17 23:36

雙城論壇柯文哲不邀議員參加 遭痛罵「混蛋市長」

2019-04-18 19:39

別侷限自己的可能性！ 台大博士生回母校弘光分享

2019-04-18 14:42

媽祖保佑 這群學生奪金牌後集資打造金牌還願

2019-04-18 13:35

廚餘做堆肥養花草種蔬菜 新北環保局辦3場觀摩會

2019-04-18 15:58

想讀幼保錯填園藝科 36公斤小女生：有心就行

2019-04-18 14:18

「四月雪」來了！ 遊古道賞桐 桃市免費接駁車接送

2019-04-17 23:02

新莊至內科時間省一半 環狀線二階段國發會通過

2019-04-17 23:42

全台有感地震 這縣市議會「很鎮定」照常質詢

2019-04-18 15:36

竹市客家桐花祭小旅行 揭開城市秘境

2019-04-18 07:40

桃市汙水下水道施工 「接管蟑螂」、車禍狀況多

2019-04-17 22:50

北市議員問敬老卡點數為何無法累計？官員啞口

2019-04-18 17:04

助螢火蟲好「孕」 基隆暖暖綠色隧道路燈包紅玻璃紙

2019-04-18 11:09

基隆老市長林番王墓遭破壞修復 林右昌追思籲愛惜

2019-04-18 11:15

蘇巧慧來助陣 葉宜津為這事跟蔡總統說抱歉

2019-04-18 14:53

台中花博第700萬遊客誕生！ 幸運兒喜獲iPhone XS

2019-04-18 13:59

去蔣？西子灣蔣介石行館更名 文資審議：應考據歷史

2019-04-18 15:50

大彎北「商業宅」 北市府建議允許住商混合

2019-04-17 23:31

吳芳銘：高雄今年1到4月 果品外銷量達4603公噸

2019-04-18 17:54

全球百大綠色旅遊地 坪林螢火蟲來了

2019-04-18 12:20

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 14:07

三重民宅水泥剝落露出鋼筋 住戶擔心樓塌趕緊報案

2019-04-18 15:17

樹上長砲彈? 梓平公園「砲彈樹」綻放

2019-04-18 11:28

澎湖海上花火節18日開鑼 無人機科技燈光及煙火綻放

2019-04-18 14:17

彰縣369敬老禮金要排富 縣長：不必借錢福利都敢做敢發

2019-04-18 20:15

考季、暑假腳步近 基隆各區圖書館將延長夜間開放

2019-04-18 07:22

首年每月加薪1萬！ 高雄吸北漂青年返鄉推移居津貼

2019-04-18 15:16

嘉市國中小裝冷氣 2億預算卡關

2019-04-17 23:00

台北市「最高」竹子湖派出所 換穿新制服守護陽明山

2019-04-18 09:42

彰縣砍「369」重陽敬老金 將擴大老人乘車補助

2019-04-17 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top