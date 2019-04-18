台中購物節送千萬豪宅 議員質疑千萬買得到？

2019-04-18 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府將舉辦第一屆「台中購物節」，標榜抽獎送千萬「精品豪宅」，連相關稅金都幫得獎人支付。市議員邱素貞昨調侃「千萬根本買不到台中豪宅」她認為市府應避免廣告不實；至於市府幫中獎者繳「機會税」是慷他人之慨，她提醒注意，是否涉及法律問題。

邱素貞指出，2011年在市長胡志強時代，台中就曾舉辦過「購物節」。活動過後，商圈經濟宛如曇花一現，也未見好轉，她建議市長盧秀燕展現拚經濟的決心，提出可長可久，創造商機的具體辦法，吸引人潮。

市府自7月10日至8月18日間舉辦「台中購物節」，活動期間只要到台中觀光消費購物，滿500元即可抽獎，最大獎為價值千萬元的精品豪宅。

邱素貞說，以台中目前房價行情，千萬元的房子不可能買到精品豪宅。她提醒市府，避免廣告不實，希望是真「精品豪宅」，而不是「豪窄」，否則市府就是「蒿小（騙人）」。都發局表示，是位在74號線旁的住宅，據了解應是北屯廍子一帶的大樓住宅。

邱素貞指出，以前市府舉辦台中購物節活動，也有抽獎送價值700多萬房子的案例，但被抽到的人因為要負擔高額稅金，馬上拒絕，造成尷尬。