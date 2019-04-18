南投特教學校滿7歲 啟用首座共融遊戲場並供社區用

2019-04-18 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國立南投特殊教育學校今校慶，除以「七年滋養，樹木樹人」將環保議題和教育理念結合，更啟用縣內首座共融式遊戲場，不僅滿足身心障孩童遊戲需求，同時也會在課後時間開放，供社區民眾使用。

南投特教學校指出，學校在中興新村設校已邁入第7年，而為因應即將到來的422世界地球日，今年特別將校慶活動結合教育和環境保護，透過樹木樹人的理念種下樹苗，再將澆灌、照顧和守護的責任賦予校內學生，盼他們相互陪伴成長。

而校方除歡慶學校成立滿7歲外，同時間也啟用校內共融遊戲場，這也是縣內首座以共融式遊具打造的遊戲場；教育部國教署原民特教組長蔡志明說，中央重視身心障礙兒童遊戲權，因此推動共融遊戲場試辦計畫，南投特教學校就是其一。

校方表示，基於共融設計理念設置的共融遊戲場，並非僅為身心障礙兒童設置，而是提供一個場域，不僅讓不同能力的兒童都享受玩的權力，也能滿足長者、成人、青少年等不同年齡層的需求，讓他們也參與或協助遊憩。

南投特教學校長陳韻如說，校內共融遊戲場是專門為特教生設計，讓他們能與其他孩子一起玩，而場內能玩沙盤、能多人乘坐的鳥巢式鞦韆，甚至還有輪椅彈跳區，遊具多元豐富，緊扣且滿足使用者的休閒或個人挑戰需求，提升其能力。