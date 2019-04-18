彰縣議會開臨時會 重陽敬老金縮水過關

2019-04-18 18:44 中央社 彰化18日電



彰化縣議會今天召開臨時會，重陽敬老金被刪減為每人1000元提案成為攻防焦點；彰化縣長王惠美指出，財源不足，不可能舉債做社福。經表決後，全案通過。

彰化縣議會第19屆第2次、第3次臨時會，今天進行綜合討論、臨時動議等議程。由於法定社福預算不足，彰化縣政府社會處在追加減預算案中提出老人福利預算減列新台幣4億9000多萬元，讓重陽敬老金從原先65歲以上發放3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元，增設排富條款，除低收入戶外，都改為每人1000元。

重陽敬老金問題，今天成為藍綠議員發言討論的焦點。綠營議員批評縣府減列預算的舉動，不尊重議會。民主進步黨籍彰化縣議員尤瑞春表示，縣府編列預算本該編足，怎麼能說為了編列重陽敬老金卻造成法定社福預算不足，這是陷縣府及議員於不義。

時代力量彰化縣議員吳韋達指出，減列預算後，一般的老人只能領1000元，但彰化縣內約有近2000名長輩屬於邊緣戶，收入僅比低收入戶多一點點，社會處應保證這些人都能得到照顧。

中國國民黨籍彰化縣議員劉淑芳表示，長輩們不能把自身的快樂建立在子孫的痛苦上，法定社福預算是弱勢族群的救命錢，現在有缺口，縣長做出正確的選擇，應該給予掌聲。

王惠美指出，如果縣府不需要借錢，任何社會福利都可以做，縣府不可能為了發放重陽敬老金而舉債。她保證，現行的敬老金1000元會維持下去，不會有變化。

等到議員發言結束，彰化縣議會議長謝典林裁示，針對縣府所提的追加減預算進行表決，結果多數議員舉手表示支持，提案通過。