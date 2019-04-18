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台南七股易淹水區增三面防災避難看板 台鹽捐的

2019-04-18 15:36聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺鹽公司捐贈協助七股區公所在三股、中寮及鹽埕三里設置防災避難看板。今天在中寮社區活動中心舉行防災避難看板揭牌典禮，市府災害防救辦公室侯俊彥參事、消防局災管科蔡國保科長、社會局救助科楊瑞美科長、臺鹽七股鹽場郭武東場長、光復國小黃懷慧校長、塩埕里謝勝江里長、中寮里許全田里長等共襄盛舉，活動以光復國小戰鼓隊揭開序幕，七股區徐屏屏區長感謝台鹽關心區內公共事務，對觀光推展出力甚多，是企業投入公共事務的典範。

徐屏屏說，七股區易淹水區多數分布在台17線以西的各里，因此在設置防災看板時以這些區域的里別為優先考量。之前已透過前兩期的深耕計畫，分別於龍山里、十份里及溪南里設置防災避難看板，這次在三股、中寮及塩埕三里再設置看板，期待透過本次活動來鼓勵在地企業共同參與地方公共事務，透過公私協力，達到防救災最大能量。

臺鹽七股鹽場歷史悠久，和鄰近社區的關係十分緊密，也深深了解在地的地理環境，每逢颱風、豪雨或暴潮時低漥地區常面臨積淹水的問題，市府推動民間企業贊助，強化區內的防災能量，降低水患威脅，同時發揮公私協力的效果，拋磚引玉能喚起更多企業的防災意識，結合民間力量強化區域防災網絡，由臺鹽公司透過這樣的方式為地方防災公共事務盡一份心力。

災害防救辦公室侯俊彥參事表示，七股區的企業對公共事務的參與相當熱心，上個月大埕里的嘉華鞋業捐贈12英吋的抽水機1台，這次又台鹽捐贈3面防災避難看板，防汛會議中市長黃偉哲特別提醒，要注意區內易淹水區的疏散撤離作業，一旦附近河川或排水達到一級警戒時，就要立即進行疏散撤離，以免因太晚進行人員撤離增加後續撤離工作的困難度及危險性。

七股鹽場郭武東場長表示，七股鹽場和在地已結緣67年，附近很多里民都曾經是七股鹽場的員工，因此十分關心在地的各項公共需求，公司每年均有編列回饋地方經費，鹽場均會向公司爭取保留這項地方補助，並持續關心地方公共事務，為公共利益略盡棉薄之力。

台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往...
台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往安全處所。圖／七股區公所提供
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台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往...
台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往安全處所。記者吳淑玲／攝影
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台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往安全處所。記者吳淑玲／攝影
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台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往...
台鹽公司捐贈三面防災避難看板，設置在七股中竂、三股和鹽山，讓居民和旅客能快速避往安全處所。記者吳淑玲／攝影
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