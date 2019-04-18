別侷限自己的可能性！ 台大博士生回母校弘光分享

2019-04-18 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



弘光科技大學生物醫學工程系校友法雨辰，3年前考上中山大學醫學科技研究所，目前就讀台灣大學生化科技學系博士班，系上邀她回校與學弟妹分享升學經驗。她建議，念大學時可善用學校資源，積極培養外語能力，不要侷限自己的可能性。

弘光科大醫工系主任蔡明慈表示，法雨辰是醫工系第五屆畢業生，在系上求學時即展現積極的學習態度，培養自己的專業能力，也積極參與社團活動培養領袖氣質。大二時在系上推薦下，前往美國伊利諾州立大學香檳分校進行為期四周的海外實習。返校後積極投入專題研究中，且樂於學習與分享。

法雨辰返校分享心得，她坦言，當初考完大學後不知道未來要做什麼，由於自己對生物有興趣，看到弘光科大醫工系課程橫跨生物醫學與工程，符合自己對跨領域的期待，因此決定就讀。在大學求學期間，發現學校有很多資源與專業訓練課程，包括海外實習、醫療產業實習以及專題實作等。

法雨辰說，為了與國際接軌，平日即養成將英文應用在日常生活中，看國外影集時會刻意關閉字幕，訓練自己的英文聽力；在國外實習及參加國際會議時，也會趁機多開口用英文對話認識外國朋友。她建議學弟妹，不要排斥以英文閱讀或報告，在大學時就該培養資料蒐集、溝通、組織邏輯、面對壓力挫折等能力，同時也要建立人脈，對畢業後繼續升學或工作會有很大幫助。