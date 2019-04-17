員林蜀葵花季催生者 詹錫芬辭世遺言要與花草長眠

2019-04-17 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



每年春天，員林市南區公園旁閒置農地都像變魔術般出現千嬌百媚的蜀葵花田。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 5年來，每年春天像變魔術般無中生有的蜀葵花田，成為員林市人氣打卡的賞花亮點，幕後的魔術師就是員林市公所文化觀光課課長詹錫芬，日前他在安病房知道千嬌百媚的蜀葵花今年一樣在春風裡搖曳迎客，內心非常高興，今天傳出他已安詳辭世，享年53歲。

今天下午傳出詹錫芬昨天在醫院安詳辭世，員林市長張錦昆和員林市公所人員都很難過，詹家很低調處理詹錫芬的後事，據了解，詹錫芬生前交代他要樹葬，他想與花草長眠。

詹錫芬原本在彰化縣政府文化局服務，因任事積極，創意多，獲得當時擔任縣議員張錦昆的賞識，張錦昆參加補選當選員林市長後，成立文化觀光課，延攬詹錫芬出任第一任課長；2年前，詹錫芬檢查出罹癌後請長假養病至今。

詹錫芬果然沒讓張錦昆失望，除積極設計、推動多項文化觀光活動，協助張錦昆帶動員林一股新活力、新氣象。2014年10月間，詹錫芬大膽向張錦昆建議利用南區公園旁閒置的1600坪農地，打造俗稱一丈紅的蜀葵花田。

當年有不少人很懷疑，能得成嗎？沒想到，次年4月間，1萬6000多株、20多種顏色的蜀葵花矗立在眼前，讓眾人讚嘆不已，賞花遊客絡繹於途，吸引新加坡、馬來西亞遊客特地改變行程到員林賞葵花，連蜀葵花原產地的四川遊客都趕來一睹家鄉的美麗一丈紅，一炮打響員林市賞花名氣。