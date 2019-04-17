親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

員林蜀葵花季催生者 詹錫芬辭世遺言要與花草長眠

2019-04-17 21:01聯合報 記者何烱榮╱即時報導

每年春天，員林市南區公園旁閒置農地都像變魔術般出現千嬌百媚的蜀葵花田。圖／聯合報...
每年春天，員林市南區公園旁閒置農地都像變魔術般出現千嬌百媚的蜀葵花田。圖／聯合報系資料照片
分享
5年來，每年春天像變魔術般無中生有的蜀葵花田，成為員林市人氣打卡的賞花亮點，幕後的魔術師就是員林市公所文化觀光課課長詹錫芬，日前他在安病房知道千嬌百媚的蜀葵花今年一樣在春風裡搖曳迎客，內心非常高興，今天傳出他已安詳辭世，享年53歲。

今天下午傳出詹錫芬昨天在醫院安詳辭世，員林市長張錦昆和員林市公所人員都很難過，詹家很低調處理詹錫芬的後事，據了解，詹錫芬生前交代他要樹葬，他想與花草長眠。

詹錫芬原本在彰化縣政府文化局服務，因任事積極，創意多，獲得當時擔任縣議員張錦昆的賞識，張錦昆參加補選當選員林市長後，成立文化觀光課，延攬詹錫芬出任第一任課長；2年前，詹錫芬檢查出罹癌後請長假養病至今。

詹錫芬果然沒讓張錦昆失望，除積極設計、推動多項文化觀光活動，協助張錦昆帶動員林一股新活力、新氣象。2014年10月間，詹錫芬大膽向張錦昆建議利用南區公園旁閒置的1600坪農地，打造俗稱一丈紅的蜀葵花田。

當年有不少人很懷疑，能得成嗎？沒想到，次年4月間，1萬6000多株、20多種顏色的蜀葵花矗立在眼前，讓眾人讚嘆不已，賞花遊客絡繹於途，吸引新加坡、馬來西亞遊客特地改變行程到員林賞葵花，連蜀葵花原產地的四川遊客都趕來一睹家鄉的美麗一丈紅，一炮打響員林市賞花名氣。

詹錫芬生前受訪說，他非常喜歡蜀葵花，在自家門前栽種已10多年，蜀葵花很適合台灣氣候，推廣蜀葵花是他的心願，看到蜀葵花田與百果山油桐花互相輝映，成為員林市的春天亮點，他非常開心。

詹錫芬生前很喜歡蜀葵花，栽培10多年，5年前他一手打造員林市蜀葵花田，是每年春天...
詹錫芬生前很喜歡蜀葵花，栽培10多年，5年前他一手打造員林市蜀葵花田，是每年春天員林蜀葵花季的幕後催生者。圖／聯合報系資料照片
分享
詹錫芬一手打造員林市蜀葵花田，他是每年春天員林蜀葵花季的幕後催生者。圖／聯合報系...
詹錫芬一手打造員林市蜀葵花田，他是每年春天員林蜀葵花季的幕後催生者。圖／聯合報系資料照片
分享

張錦昆花田賞花
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「寶島時代村」將復活 入村票價降南投人不用錢

2019-04-17 19:29

施工疏忽毀他人祖墳 受害民眾控：還要花錢買塔位

2019-04-17 16:48

花博票務發包查有違失 誰該負責？

2019-04-17 19:21

台中大安納骨塔水泥剝落鋼柱鏽蝕 議員爭取速整修

2019-04-17 15:54

彰化靜思堂長照中心啟用 百歲人瑞：不要在家給電視看

2019-04-17 15:36

南投防治荔枝椿象 議長擔心廢耕果園成死角

2019-04-17 14:50

巴黎聖母院與彰邑關帝廟火劫 原來有許多雷同

2019-04-17 12:45

台中議會開定期會 藍綠年輕議員瘋直播

2019-04-17 12:05

影／綠要盧秀燕表態台中是否紅化？ 議會藍綠鬧不休

2019-04-17 11:40

去年淹慘 台南麻豆兩座滯洪池容納10萬噸水加入防洪

2019-04-17 09:32

彰化二水碧雲禪寺拍賣 住持1612萬買回

2019-04-16 23:44

彰化「極限」3鄉9村 3路線公車來服務

2019-04-16 23:30

「台中+中央」托育補助 2-6歲福利依舊

2019-04-16 23:25

二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08

「新虎皮」制服將上線 資深警憶當年穿卡其色被當學生

2019-04-16 16:46

員林藤山步道飄四月雪 雪白桐花佈滿山谷

2019-04-16 15:50

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽祖進香背後 當年一門課讓她決定這段艱難旅程

2019-04-17 08:10

去年淹慘 台南麻豆兩座滯洪池容納10萬噸水加入防洪

2019-04-17 09:32

嘉義火車站到噴水圓環的中山路 設感應裝置抓違停

2019-04-16 22:18

影／大甲媽回鑾安座 馬英九：看到人民信仰真誠和美

2019-04-17 01:53

「寶島時代村」將復活 入村票價降南投人不用錢

2019-04-17 19:29

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

100萬預算通過 嘉義市終於有樹葬區

2019-04-17 15:58

戴柯P面具行竊娃娃機 柯文哲狂笑回：太有趣了

2019-04-17 10:53

施工疏忽毀他人祖墳 受害民眾控：還要花錢買塔位

2019-04-17 16:48

不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33

補足南桃醫療缺口 建醫院增病床

2019-04-16 23:30

太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55

新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59

公車右轉 北市要求「指差確認」再行駛

2019-04-16 23:05

影／綠要盧秀燕表態台中是否紅化？ 議會藍綠鬧不休

2019-04-17 11:40

巴黎聖母院與彰邑關帝廟火劫 原來有許多雷同

2019-04-17 12:45

北市擬解大彎北「就地合法」枷鎖 黃景茂否認放水

2019-04-17 15:23

用路人注意 花蓮三號橋本月22日起封閉復建

2019-04-17 14:15

彰化靜思堂長照中心啟用 百歲人瑞：不要在家給電視看

2019-04-17 15:36

難忘台灣燈會驕傲 屏東縣要再爭取舉辦國慶煙火

2019-04-17 15:38

行政院續挺高雄橋頭科學園區 今年7月前將完成都計變更

2019-04-17 15:15

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

侯友宜允諾 新北敬老卡6月1日可扣點搭捷運

2019-04-17 17:13

「台中+中央」托育補助 2-6歲福利依舊

2019-04-16 23:25

廠商卻步 社子島查估兩度流標

2019-04-17 00:17

高雄友善農田 3級保育動物現蹤

2019-04-17 19:31

左營地下道今填平 5月底前開放通車

2019-04-17 15:30

拜會時代力量黨團求支持 林穎孟：希望柯Ｐ做好做滿

2019-04-17 11:57

蔡英文慰勞澎湖空軍 趕赴台南市區漁會動土

2019-04-17 11:12

彰化二水碧雲禪寺拍賣 住持1612萬買回

2019-04-16 23:44

「象徵漢人400年遷台史」 文化人護台南南山公墓

2019-04-16 22:05

音樂老師、室內設計師玩創意 媽祖生日要讓信徒好驚喜

2019-04-17 12:18

台南捷運引進這項最新技術 好神奇玻璃一秒霧化

2019-04-17 20:03

等車不無聊！萬里這些公車候車亭變馬路圖書館

2019-04-17 12:48

桃市交大合作 打造智慧生醫園區

2019-04-16 23:25

台南特色公園 遊具燙、滑梯太斜…玩得不安心

2019-04-16 23:06

北市海砂屋擬修法 議員憂改建更難

2019-04-17 00:06

台中清水鬼洞探祕 參觀者須結伴

2019-04-16 23:34

「漁港不是釣魚場」 基隆垂釣點不增加

2019-04-17 00:03

量太多 最毒海岸線清除卡住

2019-04-16 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top