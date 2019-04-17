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花博票務發包查有違失 誰該負責？

2019-04-17 19:21台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中市議會綠營議員在表達「拒絕一國兩制․守護自由民主」的訴求後，才正式進入報告及...
台中市議會綠營議員在表達「拒絕一國兩制․守護自由民主」的訴求後，才正式進入報告及質詢。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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「不能只懲罰事務官，決策的政務官也要負起責任給予處分！」台中市議會17日針對政風處對於台中花博票務系統有無弊端的調查報告，要求不能只懲處科長級的事務官，對前交通局長王義川也要懲處。

上級是前交通局長

國民黨市議員楊正中表示，議會要求針對台中花博門票代售及入口驗票採購案的發包是否涉及弊端不法進行調查，但政風處不能只就交通局違反議會的決議進行調查。既然整個發包過程未通過議會審查就逕自發包，除了違反議會決議，其中是否涉及違反預算法、或有延伸之弊端，應一併調查。

展覽即將結束的台中花博，因當初的門票代售與入口驗票服務採購案3.82億元，未經議會同意而逕予發包，經政風處調查結果，確有違反不當之處。調查內容指出，花博票務資訊系統原由市府資訊中心辦理，因政策決定改由交通局主持辦理；交通局運輸管理科等主管指稱，當時未經議會同意而逕自辦理採購，是經「上級」交辦；而上級指的是前局長王義川。

退回報告再審議

政風處報告指出，對於有關違失情節，交通局已於本月召開考績委員會，決議對主辦單位科長給予申誡1次的處分。李中質詢時不滿說，為何科長是經由「上級」交辦，卻只處分科長？雖然王義川已離開交通局，但他是在任公務機關首長時做的決策，不能沒有半點責任。

包括黃聲慧、陳政顯、楊正中、李中等國民黨議員都要求政風處應積極查明真相；對於未撥付的款項，應在檢調查明前，暫停撥付；並要求退回政風處的調查報告。議長張清照最後裁示退回，待報告完善後，再予審議。

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