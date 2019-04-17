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中市議會定期會開議 藍綠黨團議員混戰

2019-04-17 18:51中央社 台中17日電

台中市議會第3屆第1次定期會今天開議，藍綠黨團議員一開議就各自舉牌互嗆，綠營議員更到官員席要求市長盧秀燕表態拒絕統戰，藍營議員也上前護衛，要求回歸議程儘速審查預算。

定期會今天開議，在確認議程之前，民進黨籍市議員林德宇即發言要求盧秀燕在議事廳的國旗前，應該要對市民說清楚，到底市府有沒有被統戰紅色滲透。

林德宇等多位綠營議員接著拿著拒絕一國兩制與守護台灣的海報，到官員席上要求盧秀燕表態，藍營議員也緊急衝到官員席護衛，藍綠議員在官員席推擠互嗆，盧秀燕坐在官員席上完全被淹沒，後來在混亂中脫身先離席，議長張清照也宣布休息10分鐘，一場混戰暫時休兵。

台中市政府提出108年第一次追加減預算案，總計歲入淨追加72億9590萬多元，歲出淨追加80億4500萬元，歲入歲出差短7億4910萬多元，全數以賒借收入予以彌平。

針對老人健保補助預算又引發藍綠爭議，民進黨團總召李天生認為，追加減預算案所編列的老人健保補助、敬老愛心卡及假牙裝置等業務經費編列不足，提議退回重編。而國民黨團書記長張瀞分則說，社福預算不能等。

李天生表示，盧秀燕在選舉時提出的政見是「全面恢復」老人健保補助，結果上任後改採「排富條款」，只補助所得稅率5%以下的65歲以上老人及中低收入戶，因而補助人數及金額都大幅減少。

民進黨市議員邱素貞、江肇國、陳淑華也表示，迎接高齡化社會來臨，希望儘速恢復老人健保補助，更全面照顧有需要的民眾，減輕家庭負擔。

盧秀燕表示，她的競選政見從頭尾都是「恢復」前市長胡志強時代（有排富）的健保補助，沒有說要全面，希望民進黨議員不要曲解。這項追加預算案在張清照裁示下完成一讀，付委審查。

盧秀燕健保民進黨
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