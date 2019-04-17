施工疏忽毀他人祖墳 受害民眾控：還要花錢買塔位

2019-04-17 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮公所去年發包當地第三公墓施設排水溝和路面拓寬工程，包商因疏忽毀壞他人祖墳，公所允諾將協助善後，但受害民眾今控訴，欲將先人遺骨遷放公有納骨塔卻遭刁難，盼公所和包商還給先人一個家。

受害的葉姓民眾指出，今年清明按往年赴第三公墓掃墓，到場卻發現原本的墓地一片平坦，當下與公所聯繫，確認是去年9月間做排水溝工程時，包商誤以為施工處全是無主墳就逕自覆土掩埋，讓他和家人超傻眼，公所則說會負起相關責任。

葉提到，事發後才知道，也有另一戶受害，前天與另戶受害者重回祖墳處，由包商找來的風水師陪同破土找先人遺骨，挖開後發現金甕碎裂毀損，骨頭四散，「看了心情有夠難受」，只能盡量撿回來，而開挖當下，公所完全沒派人關心瞭解。

由於第三公墓已禁葬，葉與另一受害民眾的先人遺骨目前暫放公有納骨塔「慈孝堂」，葉姓家屬盼能遷放塔內安奉，昨赴公所接洽進塔相關事宜，公所卻要收取4萬元塔位費，令葉相當不滿，「拆人陰厝，再賺塔位錢」，實在沒有道理。