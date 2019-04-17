中市表揚6076人模範生 盧秀燕期勉：要發揮影響力

2019-04-17 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市教育局今天表揚全市國中、高中職、大專院校及附設進修學校、補校共6076名模範生。今年有一名惠明盲校模範生潘晨祐，雖是視障生，透過自身努力，去年視障國台語比賽獲決選第二名，在第8屆台灣中南區亞特盃運動會女子壘球扔遠少年組第3名，允文允武。

市長盧秀燕親自出席表揚大會，和每一名模範生合影留念，展現媽媽市長的親切和獲獎的孩子們擁抱，她期勉模範生們，好還要更好，也要發揮自己的影響力、行動力，「不只要讓自己更好，也要影響同儕成長。」

修平科大的鄭錦明代表台中市參加各種競賽，曾榮獲2016台北國際發明展競賽銀牌獎、2018韓國首爾國際發明展競賽金、銀牌獎，國內比賽也得獎無數，並具有工業電子、配線、機電整合與室內配線丙級專業證照。

靜宜大學的模範生蔡容珊更不簡單，求學期間主動前往沙鹿北勢國小教小朋友學生英文，她負責教案設計、教學、活動，也前往泰國進行產學見習。