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中市表揚6076人模範生 盧秀燕期勉：要發揮影響力

2019-04-17 16:31聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市教育局今天表揚全市國中、高中職、大專院校及附設進修學校、補校共6076名模範生。今年有一名惠明盲校模範生潘晨祐，雖是視障生，透過自身努力，去年視障國台語比賽獲決選第二名，在第8屆台灣中南區亞特盃運動會女子壘球扔遠少年組第3名，允文允武。

市長盧秀燕親自出席表揚大會，和每一名模範生合影留念，展現媽媽市長的親切和獲獎的孩子們擁抱，她期勉模範生們，好還要更好，也要發揮自己的影響力、行動力，「不只要讓自己更好，也要影響同儕成長。」

修平科大的鄭錦明代表台中市參加各種競賽，曾榮獲2016台北國際發明展競賽銀牌獎、2018韓國首爾國際發明展競賽金、銀牌獎，國內比賽也得獎無數，並具有工業電子、配線、機電整合與室內配線丙級專業證照。

靜宜大學的模範生蔡容珊更不簡單，求學期間主動前往沙鹿北勢國小教小朋友學生英文，她負責教案設計、教學、活動，也前往泰國進行產學見習。

蔡容珊熱愛語文、活潑外向，大四實習期間她持續精進自己的英語能力，又自學法文、西班牙文，上課時主動、積極和外師溝通，下課與休假留在學校圖書館或自習室研讀，多益考了940分，她說，下一步要參加外交特考，希望成為一名外交官，為台灣發聲。

靜宜大學模範生蔡容珊（右二）愛語文，熱心公益教孩子學英文，夢想成為一名外交官。圖...
靜宜大學模範生蔡容珊（右二）愛語文，熱心公益教孩子學英文，夢想成為一名外交官。圖／台中市新聞局提供
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修平科大模範生鄭錦明（右二）是國內、外發明展的常勝軍。圖／台中市新聞局提供
修平科大模範生鄭錦明（右二）是國內、外發明展的常勝軍。圖／台中市新聞局提供
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惠明盲校模範生潘晨祐（右二），允文允武，在全國視障國台語比賽、台灣中南區亞特盃運...
惠明盲校模範生潘晨祐（右二），允文允武，在全國視障國台語比賽、台灣中南區亞特盃運動會女子壘球扔遠都獲得佳績。圖／台中市新聞局提供
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