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警察換新裝 中市員警穿新制服亮相

2019-04-17 15:49中央社 台中17日電

全國警察機關將於18日起同步換穿新式警察制服，台中市警察局多個分局員警今天提前穿新裝宣示已經準備好了，迎接新制服歷史時刻的到來。

全國警察機關18日同步換穿新式警察制服，市警局第四分局黎明派出所的年輕男女員警表示，新制服除了帥氣，還有機能取向，未來跑步抓賊時，身上裝備也不會再晃來晃去，黎明派出所長林澤聰表示，全體員警都已經準備好了，一起迎接穿著新制服歷史時刻的到來。

第四分局秘書室主任陳作豪表示，從警35年的他，這次換裝是第2次，他總共穿過3種不同制服。民國73年畢業時，當時學長告訴他警察制服就是「虎皮」，穿起來要有威嚴感，在戒嚴時期，冬季時穿著黑色常服，其他日子則穿卡其色制服。卡其色與當時高中學生的軍訓服顏色樣式雷同，常讓民眾弄不清楚。

陳作豪指出，民國77年換穿第一次改款的制服，直到這一次再換新裝，感覺是朝輕便與機能取向，像目前員警使用無線電耳麥、密錄器等袋子、扣孔都在規劃初期即有考量並設計預留。

第六分局指出，大家都相當期待這次換裝，六分局更由西屯派出所帥氣的副所長熊一鋒與清新美麗的女警邱映禎，提前在分局大門前穿著全新藏青色制服，拍攝定裝照，讓轄區民眾能趕快知道警察新式制服的樣貌，連路過的民眾看到都稱讚新制服很好看。

豐原分局也由翁子派出所副所長尤子丹、防治組警員周胤碩、豐東派出所警員廖于嬅、雲昱稘組成的「瘋人院」樂團，在搞笑搖滾中又帶點對世代交替時刻致意的氛圍。

制服警察軍訓
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