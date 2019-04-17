南投發展地方創生 日本笠間市長分享經驗

2019-04-17 15:49 中央社 南投縣17日電



日本茨城縣笠間市長山口伸樹今天到南投縣埔里鎮，分享地方創生經驗與做法，讓對地方創生感興趣的南投縣民借鏡發展模式。

為深度發展地方特色，讓南投成為宜居、移居城市，民主進步黨立法委員蔡培慧邀請日本茨城縣笠間市長山口伸樹到南投縣，分享日本地方創生經驗與做法，會中提到地方創生目的、當地大學可扮演角色、如何動員社區居民、第一線公務人員執行經驗等內容。

根據蔡培慧國會辦公室提供資料，笠間市距離東京成田機場約一小時車程，面積接近南投縣竹山鎮，主要產業為農業及傳統製造業，當地特產栗子種植面積為全國首位，但自公元2000年起，面臨人口結構高齡化、總人口數減少、人口持續移往東京圈等問題。

因此當日本政府擘劃地方創生長期願景時，笠間市便從需求提出如透過地域振興協力隊增加移居人口、穩定支援栗子產業並擴大生產量、觀光戰略的推進、增加地方就業機會、強化地區醫療服務、市街活化等做法，以達到笠間市及地方經濟延續。

山口伸樹簡報提到，地方創生目的在維持區域營造及區域經濟永續循環，需要地方組織、公民團體參與，強化與連結國內外單位，從提供與生活有關服務開始，確保國內外人才和資源進入並留下，進一步導入科技，並在公民團體協助下，使區域經濟延續發展。

蔡培慧說，今年是台灣地方創生元年，希望達到城鄉均衡，她去年到日本交流地方創生有許多收穫，因此邀山口伸樹來台灣分享地方治理第一線經驗，盼激發不同發展想像、資源應用整合、計畫執行能力。