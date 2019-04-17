彰化靜思堂長照中心啟用 百歲人瑞：不要在家給電視看

2019-04-17 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



慈濟慈善事業基金會在彰化靜思堂設立的彰化縣慈濟長照服務中心今天啟用，慈濟基金會林副總執行長表示，慈濟長照服務中心不僅擁有優美環境，還有完善的醫療服務及多元學習環境，希望未來增設日間照護中心提供一條龍的服務，照顧更多需要照顧的人。

彰化縣慈濟長照服務中心今天上午在彰化靜思堂舉行開幕儀式，由彰化縣長王惠美與慈濟基金會副總執行長林碧玉等人共同主持揭牌，王惠美表示，慈濟去年已經在彰化靜思堂成立了C級長照站，提供身體健康的長輩來運動及學習照護，現在開始要擴大成B級長照站提供居家的服務，連結各鄉鎮的分點，希望將長照的量可以擴充，彌補政府不足的部分。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，彰化靜思堂很久以前就有提供長照服務，但是很多人卻不知道，如今B級長照站正式掛牌，讓民眾知道靜思堂有三個特色，第一個就是提供好的環境讓大家可以來學習，第二個特色是有醫療服務，醫生會前來問診，第三個特色可以多元學習，包括環保在內有許多的腦力激盪讓大家動腦，希望未來增設日間照護中心提供一條龍的服務，照顧更多需要照顧的人。

新成立的B級慈濟長照服務中心，將來長輩們可以悠遊在靜思堂靜思書軒長照藝術走廊、茶道教室、花道教室及藝術展覽空間，同步陶冶身心靈。