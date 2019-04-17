南投防治荔枝椿象 議長擔心廢耕果園成死角
南投縣荔枝、龍眼最近開花，而荔枝椿象也正值交配產卵期，連民眾曬衣物都有蟲卵，讓居民相當困擾，更擔心荔枝椿象蟲卵孵化，夏季將威脅民眾健康，南投縣議會臨時會今天結束，議長何勝豐更要求縣府加強荔枝椿象防治，對於廢耕果園也應縣府也要展現公權力，要求地主配合防治，才能減輕荔枝椿象危害。
何勝豐說，荔枝椿象在2月進入產卵期，3、4月達到巔峰，1至2周後蟲卵開始孵化，成長為一到五齡期的紅色若蟲，2到3個月之後再長為咖啡色外表的成蟲，生命約為1年，夏季是荔枝椿象最活躍的季節，讓農民不堪其擾。
農業改良場提醒農友，應該要在荔枝及龍眼盛花期前後防治此蟲，以提升結果率並降低授粉昆蟲的危害，且千萬不要徒手去抓牠，因為樁象受驚嚇時，會噴射具有腐蝕性的臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可能會造成灼傷或失明。
該如何防治荔枝樁象，應避免施用化學農藥，若噴灑農藥，會連蜜蜂一起殺害，因此可改用平腹小蜂進行生物防治。平腹小蜂是荔枝椿象天敵，可寄生於椿象的卵內，使其無法孵化，以達防治成效。
另外以民眾容易取得的肥皂水溶液來噴灑害蟲安全性高，農民都可以安心使用，彌補目前防治方法的不足，且經實驗證明能有效殺死荔枝椿象的若蟲，可做為用藥防治下的另一種選擇。另外對廢耕果園無人管理，政府也應發揮公權力要求廢耕地主配合辦理防治，以解決病蟲害，讓全縣農民得到更好的照顧。
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